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«أكون ولا ما أكونش».. «هاملت» يتحدث باللهجة العدنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 01:48 مساء
«أكون ولا ما أكونش».. «هاملت» يتحدث باللهجة العدنية
مشهد من عرض لمسرحية «هاملت»، عدن اليمنية، 8 يناير 2023 (أ ف ب)
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في حدث مسرحي نادر، انتعشت آمال الكثيرين بعودة الحياة الثقافية إلى اليمن، مع عرض مسرحية «هاملت» بلهجة سكان أهل عدن.

وبين المعضلات الأخلاقية والصراع المرير على السلطة، لقيت المسرحية التراجيدية للكاتب البريطاني وليام شكسبير، صدى واسعا لدى اليمنيين الذين يعيشون في بلد تمزقه حرب طاحنة منذ ثماني سنوات، وفق «فرانس برس».

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وبالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، حققت العروض العشرة للمسرحية نجاحا ملحوظا في المدينة الواقعة جنوب البلاد، ونفدت كل التذاكر.

وتقدم المسرحية فرقة «خليج عدن» المحلية التي تأسست عام 2005، ويتولى إخراج العمل المخرج السينمائي اليمني عمرو جمال.

وكان جمال أخرج فيلم «عشرة أيام قبل الزفّة»، وهو واحد من الأعمال السينمائية اليمنيّة القليلة في السنوات الأخيرة.

ردود الفعل
ولاحظ أن «غالبية ردود الفعل جميلة ومبشرة». ورأى أن «الناس سعداء بالعمل ولا يغادرون القاعة حتى نهاية المسرحية رغم كونها طويلة» إذ تدوم ثلاث ساعات كاملة.

وأشار المخرج إلى أن الرهان كان «على نجاح محدود لأنها مسرحية مستوحاة من الادب العالمي، ولهذا النوع من الأعمال عادة جمهور محدود ولا يحظى باعجاب واسع لدى الجمهور العريض».

وقدمت المسرحية بلهجة أهل عدن، ووقف ممثل على المسرح مرتديا الزي اليمني التقليدي. وعرضت المسرحية في مبنى المجلس التشريعي في عدن الذي يعود لأيام الاستعمار البريطاني.

وأعلنت بريطانيا العظمى في ثلاثينات القرن العشرين عدن «مستعمرة للتاج البريطاني». وما زالت آثار الاستعمار البريطاني حاضرة في المدينة من بينها «ساعة بيغ بن الصغرى» التي لم تعد تعمل.

ويصف المخرج المساعد مروان مفرق المسرحية بإنها «حلم قديم، واستطعنا تحقيقه بعد سنوات طويلة».

وقال مفرق بعد عرض في عدن الأسبوع الماضي إن «الأمر لم يكن مجرد مسرحية لشكسبير بل هو ترميم لمعلم تاريخي».

مساحة ضيقة
ويعتبر المخرج المساعد أن مساحة العمل الفني «ضيقة للغاية. وسبب ذلك الوضع العام للبلاد وقلة الموارد الانتاجية بالنسبة للمجال الثقافي والفني».

وأرخت الحرب بثقلها على سائر أوجه الحياة في اليمن، ومنها الجانب الثقافي والفني.

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014، حسب «فرانس برس».

ويتهدّد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف، بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى علاج طبي عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 80 % من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، على المساعدات للاستمرار.

وتدرب فريق العمل عبر تقنية «زوم» للاتصال المرئي لمدة عامين من قبل متخصصين من مسرح غلوب شكسبير الشهير في لندن ومسرح فولكانو في ويلز.

وأكد المجلس الثقافي البريطاني التزامه «تمكين وبناء قدرات الشباب من اليمنيين للتعبير عن أنفسهم بشكل خلاق» مشيرا إلى أن «النسخة اليمنية من هاملت تجسد هذا الالتزام».

ويؤدي الممثل اليمني عمر مجلد أدوارا عدة بينها دور «غيلدنسترن» صديق هاملت. ويقول إن التحضيرات استغرقت عامين كاملين. وأضاف «تم تعديل السيناريو من شكسبير إلى اللغة العربية ومن ثم إلى اللهجة العدنية».

إبراز الثقافة اليمنية
ويشير مجلد «نأمل دائما كفنانين في أن تتوافر أعمال ثقافية ومسرحية وسينمائية بمستوى كبير يساهم في إبراز الثقافة اليمنية».

وتجسّد نور ذاكر شخصية أوفيليا موضحة «المسرحية ليست سهلة إطلاقا». وتعترف ذاكر بأن ممارسة التمثيل أمر صعب في مجتمع محافظ.

وتتابع «واجهت صعوبات كثيرة كوني فتاة في عدن (..) لم يعارض أهلي الموضوع ولكن الأمر صعب لاني لم اتمكن من التوفيق بين دراستي والتمثيل كما أن المجتمع لا يتقبل هذا الشيء».

وتشكّل المسرحية فرصة نادرة للسكان للترويح عن أنفسهم بعدما أثقلت الحرب كاهلهم.

 جاءت هبة البكري لمشاهدة العرض المسرحي قائلة» نحن شعب متشوق لهذه الأمور ونتمنى تكرارها دوما. شعبنا دائما يشعر بضيق وتعب وهو بحاجة للترفيه عن نفسه» مشيرة «نتمنى أن يتم افتتاح الكثير من الأمور والعودة إلى المسارح مرارا وتكرارا».

ويتمنى فادي عبد الملك وهو طالب جامعي «الاهتمام أكثر بالفن والموسيقى فهي التي تزرع الحب والسلام في اليمن».

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