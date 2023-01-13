جوائز «المنتجين الأميركيين»: «توب غان» و«أفاتار» أبرز الأعمال المرشحة

القاهرة - بوابة الوسط

وقع اختيار نخبة من منتجي هوليوود، الخميس، على فيلمي «توب غان» و«أفاتار» بين أفضل الأعمال لهذا العام.

فيما انطلقت في اليوم نفسه عملية اختيار الأعمال المرشحة لجوائز الأوسكار، حسب «فرانس برس».

وأعلنت نقابة المنتجين الأميركيين، المؤلفة من نحو 8 آلاف متخصص في المجال السينمائي، ترشيحاتها ضمن قائمة من عشرة أفلام، بينها «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر».

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وحققت الأجزاء الجديدة من «أفاتار» و«توب غان» إيرادات بأكثر من مليار دولار، فيما سجلت تتمة «بلاك بانثر» نحو 800 مليون دولار، مع العلم بأنّ صالات السينما في العالم استأنفت نشاطها جزئياً عام 2022 بعدما شهدت إغلاقاً بسبب الجائحة.

وتحظى الجوائز التي تمنحها نقابة المنتجين بأهمية كبيرة، وتُعتبر مقياسا موثوقاً نسبياً لجوائز الأوسكار.

وأصدرت النقابة هذا العام قائمتها في اليوم نفسه، الذي انطلقت فيه عملية اختيار الأفلام المرشحة لنيل الأوسكار.

جوائز الأوسكار

ومن بين آخر 15 عملا فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم، نال 12 منها الجائزة المعادلة التي تمنحها النقابة، وآخرها «كودا» و«نومادلاند».

ويتنافس كل من «ذي بانشيز أوف إنيشيرين» و«ذي فيبلمانز» و«إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس» التي نالت كلها جوائز «غولدن غلوب» الأخيرة، للفوز بأبرز جائزة لنقابة المنتجين الأميركيين.

اما الأفلام الأربعة الأخرى المُرشحة للفوز بهذه المكافأة فهي «إلفيس»، «تار»، «ذي وايل»، «غلاس أونيون: إيه نايفز أوت ميستيري».

وستُقام حفلة توزيع جوائز النقابة في 25 فبراير، قبل أن يُختتم الموسم بجوائز الأوسكار المُرتقبة في لوس أنجليس بتاريخ 12 مارس.