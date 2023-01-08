المسرح الفلسطيني يقاوم للبقاء رغم العقبات

القاهرة - بوابة الوسط

بعد اجتياز أكياس الرمل وعوائق للدبابات الإسرائيلية وضعها شبان فلسطينيون في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، يلخص المسرحي مصطفى شتا ببضع كلمات صعوبة ممارسة المهنة في الأراضي الفلسطينية، قائلا: «نحن في وضع غير طبيعي بتاتا».

وفي شوارع مخيم جنين، يخيم سكون بعد إعلان إضراب عام وحداد دعا إليه السكان احتجاجا على مقتل فتاة فلسطينية على يد القوات الإسرائيلية في جنين قبل ساعات، وفق «فرانس برس».

ومع تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين بالأشهر الأخيرة، والاشتباكات المسلحة مع مقاتلين فلسطينيين، تتعرض قدرة المسارح المحلية على توفير البهجة للسكان إلى ضغوط متزايدة.

وقال شتا (42 سنة)، وهو مدير «مسرح الحرية» في جنين: «ليس الأمر كما لو أن هناك خطة واضحة في البرنامج،.. ثمة حاجة إلى تحضير سيناريوهات مختلفة». وبعد أسابيع من التحضير لأحدث عروضهم «مترو غزة»، استيقظ الفنانون قبل ليلة الافتتاح ليجدوا أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في العملية الإسرائيلية الأخيرة. وتساءل شتا: «ماذا يمكننا أن نفعل؟.. هل نستمر أو نتوقف ونلغي العرض؟»، لكن في النهاية، صعد الممثلون على الخشبة وملأ 75 شخصا أدراج المسرح المتواضع.

وقالت ياسمين شلالدة (30 عاما)، وهي ممثلة مقدسية تؤدي دور فتاة من غزة في المسرحية: إنه «من الضروري الاستمرار في العمل»، خصوصا في جنين.

وقُتل أكثر من 40 فلسطينيا في منطقة جنين خلال عمليات إسرائيلية، بينهم نشطاء وأطفال ومراهق مشارك في برنامج الشباب بالمسرح بالرصاص في نوفمبر.

تعذيب

وبعد جنين، توجه طاقم مسرحية «مترو غزة» في جولة شملت مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، والقدس الشرقية المحتلة وأخيرا حيفا في شمال إسرائيل.

ويواجه كل مسرح تحدياته الخاصة، وشهد الحكواتي في القدس المعروف أيضا بالمسرح الوطني الفلسطيني، تراجعا في الإقبال منذ أن بدأت إسرائيل في بناء الجدار الفاصل حول الضفة الغربية في بداية العقد الأول من القرن الحالي.

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وقال المخرج عامر خليل: «بعد أن بدأ بناء الجدار ووُضعت نقاط التفتيش، تقلصت أعداد الناس لعدم تمكنهم من المجيء». وأضاف: «سواء كانوا يعيشون في القدس أو الضفة الغربية أو إسرائيل أو قطاع غزة المحاصر، يحمل الفلسطينيون وثائق مختلفة من إسرائيل تؤثر على قدرة الممثلين المسرحيين والجمهور على التنقل».

وقالت شلالدة: «إنه تعذيب، عندما تكون لديك مسرحية في القدس وترسلها إلى شخص من غزة ويريد أن يأتي ولا يستطيع».

وولت منذ زمن بعيد الأيام التي كان يتعين فيها على المخرجين تقديم سيناريوهاتهم إلى الرقابة الإسرائيلية، لكن مع ذلك فإن المسرح «مهدد بأمور أخرى»، حسب خليل.

يزخر بهو مسرح الحكواتي بملصقات للإنتاجات السابقة، ويعج بالمقدسيين قبل كل عرض جديد.

لكن خليل وصف الوضع الاقتصادي للمسرح بأنه «شديد الصعوبة وحرج»، إذ أنه لا تغطي مبيعات التذاكر حتى ثلث نفقات التشغيل. وقال خليل إن مسرح الحكواتي لا يمكنه تلقي أي دعم من السلطة الفلسطينية التي تحظر إسرائيل عملها في القدس، ما يتركنا «نعيش على التبرعات»، خصوصا من الدول الأوروبية. وأضاف: «في العالم كله، عندما يكون لديك مسرح وطني.. تُدفع تكاليف التشغيل، من كهرباء وماء وضرائب، من جانب الحكومة أو البلدية. لكن الوضع ليس كذلك هنا».

تقديم الفن للناس

لكن بالنسبة لمسرح السرايا في مدينة يافا الساحلية، وهو مسرح فلسطيني عربي داخل إسرائيل يتلقى تمويلا من الدولة الإسرائيلية، فإن هذا الدعم بعيد عن أن يكون غير مشروط.

وقال مدير المسرح محمود أبوعريشة (34 عاما) إن مهمة مسرح السرايا هي الاحتفاء بـ«غنى الثقافة العربية وفرادتها».

لكن في نوفمبر، دعا وزير المالية الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان، السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ «جميع الإجراءات المتاحة، بما في ذلك رفض التمويل» لمسرح السرايا لعرضه فيلم «فرحة» الذي يصور فظائع مزعومة ضد الفلسطينيين. ويصور فيلم «فرحة» فتاة فلسطينية تعرضت قريتها لهجوم القوات الإسرائيلية العام 1948 خلال الصراع الذي تزامن مع قيام دولة إسرائيل.

وقال محمود أبوعريشة إن التهديدات والتحريض على المسرح «يحد بالفعل من حريتنا في الكلام والتعبير».

ولم تفرض السلطات الإسرائيلية عقوبات على مسرح السرايا بعد بسبب عرض الفيلم، لكن «هذا يمكن أن يحدث في أي وقت»، وفق المخرج.

ومع مواجهة الفنانين الفلسطينيين للعقبات، سواء كانوا في يافا أو جنين أو القدس، تصر الممثلة شلالدة على أن العروض المسرحية يجب أن تستمر. وتقول: «حتى مع كل هذا الوضع.. والقسوة في العالم، من المهم الاستمرار في العيش وتقديم الفن للناس».