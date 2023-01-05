  • Alwasat News
Atwasat

زينب حسن تتخطى المليون مشاهدة بـ«6 أيام» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 04:05 مساء
زينب حسن تتخطى المليون مشاهدة بـ«6 أيام» (فيديو)
بوستر أغنية «6 أيام» للمطربة المصرية زينب حسن (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

تخطت المطربة المصرية زينب حسن حاجز المليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة «6 أيام»، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الأغنية هي التعاون الثاني لزينب مع شركة «بلاتينوم ريكوردز» للإنتاج الفني بعدما قدما سابقا أغنية «يوم من الأيام» التي نجحت بشكل كبير في مصر والوطن العربي، إذ تخطت نسب المشاهدة حاجز عشرة ملايين مشاهدة، وشكّلت الانطلاقة الحقيقية لها بعد وصولها إلى نهائيات برنامج «بوليفار المواهب».

وأغنية «6 أيام» تحقق رغبتها الوقوع بالحب الذي تمنته في أغنية «يوم من الأيام» والفيديو كليب الذي صورته بإدارة المخرج إيلي فهد يترجم هذه القصة التي تطورت خلال ستة أيام بين جارين بأجواء رومانسية.

واعتمد المخرج على قدرات زينب التمثيلية الجيدة، كما أظهرها بمنتهى الأناقة من خلال «لوكات» متعددة ليتكامل الشكل مع المضمون، وصوّرت في العاصمة بيروت المكان الذي يعيدها إلى طفولتها يوم شاركت في «the voice kids».

«6 أيام» من كلمات محمد الشافعي، وألحان محمد يحيى، ومن توزيع أحمد شعتوت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بدء تصوير «لف وارجع تاني» في دهشور
بدء تصوير «لف وارجع تاني» في دهشور
كريم محسن يتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ«وده برده ينفع»
كريم محسن يتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ«وده برده ينفع»
اتفاق وشيك بين المتحف البريطاني وأثينا يعيد رخاميات البارثينون لليونان
اتفاق وشيك بين المتحف البريطاني وأثينا يعيد رخاميات البارثينون ...
محاضرة عن العلاقات الليبية - الفرنسية بمركز الدراسات التاريخية
محاضرة عن العلاقات الليبية - الفرنسية بمركز الدراسات التاريخية
وفاة الصحفي نيت ثاير المشهور بإجرائه مقابلة زعيم الخمير الحمر
وفاة الصحفي نيت ثاير المشهور بإجرائه مقابلة زعيم الخمير الحمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم...
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان...
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)...
هذه حقيقة غناء ويجز في نهائي كأس العالم بقطر
هذه حقيقة غناء ويجز في نهائي كأس العالم بقطر...
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات...
المزيد
كتاب يبحث سر اختفاء عالم رياضيات أميركي في تشيلي
كتاب يبحث سر اختفاء عالم رياضيات أميركي في تشيلي...
زينب حسن تتخطى المليون مشاهدة بـ«6 أيام» (فيديو)
زينب حسن تتخطى المليون مشاهدة بـ«6 أيام» (فيديو)...
حبس منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه
حبس منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه...
وفاة الصحفي نيت ثاير المشهور بإجرائه مقابلة زعيم الخمير الحمر
وفاة الصحفي نيت ثاير المشهور بإجرائه مقابلة زعيم الخمير ......
محاضرة عن العلاقات الليبية - الفرنسية بمركز الدراسات التاريخية
محاضرة عن العلاقات الليبية - الفرنسية بمركز الدراسات ......
المزيد