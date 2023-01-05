زينب حسن تتخطى المليون مشاهدة بـ«6 أيام» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تخطت المطربة المصرية زينب حسن حاجز المليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة «6 أيام»، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الأغنية هي التعاون الثاني لزينب مع شركة «بلاتينوم ريكوردز» للإنتاج الفني بعدما قدما سابقا أغنية «يوم من الأيام» التي نجحت بشكل كبير في مصر والوطن العربي، إذ تخطت نسب المشاهدة حاجز عشرة ملايين مشاهدة، وشكّلت الانطلاقة الحقيقية لها بعد وصولها إلى نهائيات برنامج «بوليفار المواهب».

وأغنية «6 أيام» تحقق رغبتها الوقوع بالحب الذي تمنته في أغنية «يوم من الأيام» والفيديو كليب الذي صورته بإدارة المخرج إيلي فهد يترجم هذه القصة التي تطورت خلال ستة أيام بين جارين بأجواء رومانسية.

واعتمد المخرج على قدرات زينب التمثيلية الجيدة، كما أظهرها بمنتهى الأناقة من خلال «لوكات» متعددة ليتكامل الشكل مع المضمون، وصوّرت في العاصمة بيروت المكان الذي يعيدها إلى طفولتها يوم شاركت في «the voice kids».

«6 أيام» من كلمات محمد الشافعي، وألحان محمد يحيى، ومن توزيع أحمد شعتوت.