  • Alwasat News
Atwasat

محاضرة عن العلاقات الليبية - الفرنسية بمركز الدراسات التاريخية

طرابلس - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 11:45 صباحا
محاضرة عن العلاقات الليبية - الفرنسية بمركز الدراسات التاريخية
الدكتورة مفيدة جبران (بوابة الوسط)
alwasat radio

ألقت الدكتورة مفيدة جبران، المستشار العلمي بالهيئة الليبية للبحث العلمي، محاضرة، الأربعاء، بالمركز الليبي للدراسات التاريخية تحدثت خلالها عن تاريخ العلاقات الليبية- الفرنسية، في القرن التاسع عشر وسماتها وفق سياقها التاريخي وامتدادها الأفريقي والأوروبي، كمحاولة من الباحثة لتحديد موقع الإيالة الطرابلسية في مجريات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن خصوصية موقع الإيالة (تقسيم إداري) الاستراتيجي جعلها محط تنافس الدول الأوروبية ومنها فرنسا، التي أبدت اهتماما خاصا فعملت في اتجاهين؛ الأول إضعاف الدولة العثمانية من خلال اعترافها باستقلالية الحكم في طرابلس لتسهل السيطرة عليها، والثاني محاولتها جعل وجودها الدبلوماسي والتجاري في الولاية أمرا واقعا واتباع سياسية الترغيب والترهيب عبر قناصلها.

- ندوة حول المسار الدستوري وحقوق التبو والطوارق والأمازيغ في طرابلس

وأضافت: أن قدوم الأسطول الفرنسي للشواطئ الليبية بلغ أكثر من تسع عشرة مرة منذ بداية العلاقات، وخمس مرات في السنوات التالية لها، وهي: (1801،1830،1847،1851،1876)، وعللت سبب ذلك كردة فعل لضربات الأسطول الليبي ضد السفن الأوروبية عموما والفرنسية على وجه الخصوص.

الاتجاهات السياسية لبشاوات طرابلس
ومن جانب آخر أوضحت جبران أن هذا الوضع كان له أثر كبير على الاتجاهات السياسية لبشاوات طرابلس في العهد القرمانللي، حيث اعتمد يوسف باشا القره مانللي على سبيل المثال أسلوب المحاباة والمراوغة والمماطلة أحيانًا تجاه فرنسا كنتاج طبيعي لمسايرة اتجاهات الباب العالي من جانب، ولاعتبارات المنافسة الشديدة بين فرنسا وبريطانيا للتقرب إلى والي طرابلس واستمالته، والتعرف كذلك على مجاهل القارة الأفريقية وحجم ثرواتها عبر بوابتها الشمالية.

الخلاصة
وخلصت الباحثة إلى أن العلاقات الليبية الفرنسية ساعدت على زيادة اهتمام الجمعيات الجغرافية بباريس ووزارات الأشغال العامة والتعليم، برعايتهم لنحو 21 رحلة استكشافية إلى أفريقيا بداية من طرابلس، كما أنها لم تهمل الجانب الثقافي في الإيالة من خلال سعيها لفتح المدارس والإرساليات الفرنسية لتعليم اللغة ونشر المسيحية سعيا لثبيت أقدامها.

جانب من جمهور محاضرة الدكتورة مفيدة جبران (بوابة الوسط)
جانب من جمهور محاضرة الدكتورة مفيدة جبران (بوابة الوسط)
جانب من جمهور محاضرة الدكتورة مفيدة جبران (بوابة الوسط)
جانب من جمهور محاضرة الدكتورة مفيدة جبران (بوابة الوسط)
جانب من جمهور محاضرة الدكتورة مفيدة جبران (بوابة الوسط)
جانب من جمهور محاضرة الدكتورة مفيدة جبران (بوابة الوسط)
جانب من جمهور محاضرة الدكتورة مفيدة جبران (بوابة الوسط)
جانب من جمهور محاضرة الدكتورة مفيدة جبران (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مترو باريس حاضنة لموسيقيين اختاروا إبراز موهبتهم تحت الأرض
مترو باريس حاضنة لموسيقيين اختاروا إبراز موهبتهم تحت الأرض
مؤديا روميو وجولييت يقاضيان «باراماونت» بسبب ظهورهما عاريين
مؤديا روميو وجولييت يقاضيان «باراماونت» بسبب ظهورهما عاريين
الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر لبرنامج «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر لبرنامج ...
جيريمي رينر «مشوّش» عقب حادث تعرّض له على الثلج
جيريمي رينر «مشوّش» عقب حادث تعرّض له على الثلج
بدء تصوير «لف وارجع تاني» في دهشور
بدء تصوير «لف وارجع تاني» في دهشور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم...
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان...
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)...
هذه حقيقة غناء ويجز في نهائي كأس العالم بقطر
هذه حقيقة غناء ويجز في نهائي كأس العالم بقطر...
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات...
المزيد
محاضرة عن العلاقات الليبية - الفرنسية بمركز الدراسات التاريخية
محاضرة عن العلاقات الليبية - الفرنسية بمركز الدراسات ......
اتفاق وشيك بين المتحف البريطاني وأثينا يعيد رخاميات البارثينون لليونان
اتفاق وشيك بين المتحف البريطاني وأثينا يعيد رخاميات ......
كريم محسن يتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ«وده برده ينفع»
كريم محسن يتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ«وده برده ينفع»...
بدء تصوير «لف وارجع تاني» في دهشور
بدء تصوير «لف وارجع تاني» في دهشور...
جيريمي رينر «مشوّش» عقب حادث تعرّض له على الثلج
جيريمي رينر «مشوّش» عقب حادث تعرّض له على الثلج...
المزيد