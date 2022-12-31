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امرأة تتهم ستيفن تايلر بالاعتداء عليها جنسيا قبل نصف قرن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 02:08 مساء
امرأة تتهم ستيفن تايلر بالاعتداء عليها جنسيا قبل نصف قرن
مغني فرقة أيروسميث ستيفن تايلر في لوس أنجليس في 26 يناير 2020 (أ ف ب)
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ادعت امرأة أن مغني فرقة «إيروسميث» ستيفن تايلر استغلها جنسيا في سبعينات القرن الماضي، عندما كانت قاصرة.

ورفعت جوليا ميسلي (65 عاما)، دعوى بتهمة «الاعتداء الجنسي» أمام محكمة في لوس أنجليس بموجب قانون في ولاية كاليفورنيا عطّل مؤقتاً مبدأ التقادم لقضايا العنف الجنسي على القصّر، وفق «فرانس برس».

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ولم تذكر الشكوى اسم المغني (74 عاما). لكن ميسلي استذكرت في بيان «مسار حياتها: من الصعوبات الأولى إلى استغلالها من ستيفن تايلر وقطاع الموسيقى» حتى «التحول» الذي طال حياتها.

في عام 1973، عندما كان اسمها جوليا هولكومب وكان عمرها 16 عاماً فقط، التقت بالموسيقي الذي كان يبلغ حينها 25 عاماً بعد حفلة موسيقية. في تلك الليلة دعاها إلى الفندق الذي ينزل فيه و»قام بعدة أفعال جنسية غير قانونية»، بحسب الشكوى.

بلا مقاومة
واستمرت العلاقة بينهما، ولم يكن لدى الشابة حينها «وسائل لمقاومة قوته وشهرته وموارده المالية»، خصوصاً وأن ستيفن تايلر أقنعها بأن ما يجمعهما هي «قصة حب»، على ما جاء في الشكوى.

في عام 1974، نال المغني، وفقاً للشكوى، وصاية على الفتاة من خلال وعده والدتها بالتكفل برفاهيتها وتعليمها، لكنه «بدلاً من ذلك استمر في السفر معها والاعتداء عليها وتزويدها بالكحول والمخدرات». وأضافت الشكوى أنه بعد عام، أجبرها على الإجهاض.

ثم تركت الشابة النجم والوسط الموسيقي. وبعدما باتت متدينة، «تكتمت على عارها»، لكن «حياتها انقلبت رأساً على عقب» عندما روى ستيفن تايلر علاقتهما في مذكراته.

وكتب الموسيقي في هذه المذكرات «كانت تبلغ 16 عاماً، لكنها عرفت كيف تكون شقية»، «كانت مثيرة جداً لدرجة أنني وقعت في الحب»، ووقّع والداها «أوراقاً لتكليفي بالوصاية عليها حتى لا يتم اعتقالي إذا انتقلنا لولاية أخرى».

وبحسب الشكوى، كشفت الصحافة الشعبية بعد ذلك عن هويتها وأجبرتها على إخبار أقاربها بماضيها.

وتطالب المدعية التي أصبحت ناشطة مناهضة للإجهاض، بإقامة محاكمة لتحديد مقدار الغرامات والتعويضات التي سيتم فرضها على المغني.

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