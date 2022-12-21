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الدبيبة يقرر إعادة تنظيم قناة «ليبيا الوطنية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 04:21 مساء
الدبيبة يقرر إعادة تنظيم قناة «ليبيا الوطنية»
عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (الإنترنت)
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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إعادة تنظيم قناة «ليبيا الوطنية»، بحيث تسمى «شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء، على أن تدار الشبكة بمدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.

ونص القرار رقم «1004» لسنة 2022، على دمج قنوات «ليبيا الرسمية» و«الهداية» و«القرآن الكريم» في «شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية»، مع نقل العاملين بهذه القنوات بذات أوضاعهم الوظيفية، فيما تؤول أصول وموجودات وعقود التزامات القنوات إلى الشبكة.

وحض القرار على تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتولى إتمام عملية الدمج. وسمح القرار لـ«شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا» بإطلاق واجهات جديدة على الفضاء التلفزيوني عن طريق المنصات الإلكترونية بقرار يصدر من مدير عام الشبكة، ويكون لكل واجهة مستحدثة مدير تنفيذي يصدر بتسميته قرار من مدير عام الشبكة. في حين يصدر الهيكل التنظيمي للشبكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام الشبكة بالتنسيق.

وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على ضم قنوات «ليبيا الرسمية» و«الهداية» وإذاعة «القرآن الكريم» و«القناة الأمازيغية» الليبية لقناة «ليبيا الوطنية» والإذن للقناة بإطلاق واجهتها الجديدة وذلك بغرض الحفاظ على الجودة والاستفادة من الميزانية لتغطية الجوانب التقنية والإنتاجية، واستكمالا لجهود الحكومة في دعم وإعادة ترتيب الإعلام الحكومي.

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