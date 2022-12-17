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«بوكيمون» تطوي صفحة «آش وبيكاتشو» وتعلن عن «ليكو وروي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 03:13 مساء
«بوكيمون» تطوي صفحة «آش وبيكاتشو» وتعلن عن «ليكو وروي»
صورة التقطت فبراير 2019 في نيويورك لدمية بيكاتشو (أ ف ب)
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طوَت شركة «بوكيمون» صفحة «آش وبيكاتشو»، بعد مسيرة مغامرات استمرت 25 موسمًا، إذ أعلنت أنها ستطلق سنة 2023 مسلسل رسوم متحركة جديدًا بشخصيات لم يسبق أن عُرفت، منها الثنائي «ليكو وروي».

وأوضحت «بوكيمون» المملوكة جزئيًا لشركة «نينتندو» اليابانية العملاقة لألعاب الفيديو والتي تدير حقوق العلامة التجارية بدءًا من المسلسل التلفزيوني إلى لعبة جمع البطاقات، أن عرض المسلسل الجديد سيبدأ في بلدان عدة سنة 2023، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن المسلسل الجديد سيُطرح بعد الموسم الحالي الذي تمحور للمرة الخامسة والعشرين على مغامرات شخصيتي «آش كيتشوم وبيكاتشو».

وستشكل حلقات خاصة الفصل الأخير من مغامرات «آش وبيكاتشو» وتعطي لمحة عما يخبئه المستقبل للشخصيتين الأيقونيتين.

وتوقعت الشركة أن يشاهد المعجبون بكل سرور المسلسل الجديد الذي يقوم على كل مميزات رسوم «بوكيمون» المتحركة العزيزة على قلوبهم، أي الحركة والمغامرة والصداقة والبوكيمون.

واستُلهِمَت «البوكيمون» من شغف الأطفال اليابانيين بمطاردة الحشرات وجمعها، وظهرت للمرة الأولى العام 1996 على شكل لعبة فيديو على أجهزة «غايم بوي»، وانبثق من اللعبة أحد أكثر الامتيازات الثقافية شهرة في كل أنحاء العالم، إلى جانب «ستار وورز» و«هاري بوتر».

وأُنتِج على شكل «البوكيمون» عدد لا يحصى من الأغراض والحيوانات المحشوة، واقتُبست منها مجموعة من الأفلام، فيما أتاحت الظاهرة التي أوجدتها لالتقاط وحوش «البوكيمون» ثورة في لعبة «بوكيمون غو» المخصصة للهواتف الذكية، ومنها الاستعانة بآليات تحديد الموقع الجغرافي وبتقنية الواقع المعزز.

وحققت لعبتا الفيديو الجديدتان من امتياز «بوكيمون» وهما «سكارلت» و«فايولت» على «نيننتندو سويتش» بداية قوية إذ بيعت منهما عشرة ملايين نسخة في غضون أيام قليلة منذ طرحهما في أواخر نوفمبر الماضي.

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