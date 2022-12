«Puss in Boots» يعود برحلة أسطورية ومغامرة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق في دور العرض المصرية فيلم الرسوم المتحركة الأميركي «PUSS IN BOOTS: THE LAS WISH»، وتتولى توزيعه شركة «فور ستارز فيلمز».

ظهرت شخصية «Puss in Boots» لأول مرة من خلال فيلم الرسوم المتحركة «SHREK 2» الذي ترشح للأوسكار سنة 2004، ثم ظهرت الشخصية فيما بعد في عدد من الأفلام والأعمال التلفزيونية من إنتاج شركة «DreamWorks Animation»، من ضمنها فيلم الرسوم المتحركة «PUSS IN BOOTS» الذي صدر في 2011، وبعد عشر سنوات، يصدر فيلم «PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH» في 2022، والذي تدور أحداثه حول شخصية القط «Puss in Boots» الذي اكتشف أن شغفه بالمغامرات سبب له كثيرا من الخسائر، وأفقده ثماني من حيواته التسع، لذا يقرر أن يخوض رحلة ملحمية للعثور على آخر أمنية أسطورية واستعادة حيواته التسع، وفقا لبيان.

أنطونيو بانديراس

حققت أفلام «SHREK» و«PUSS IN BOOTS» إيرادات أكثر من 3.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وحقق فيلم «PUSS IN BOOTS» الذي صدر في 2011 إيرادات كبيرة على مستوى العالم، بلغت ما يقرب من نصف مليار دولار.

فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH» من إخراج جويل كروفورد، وكتب السيناريو بول فيشر. يؤدي أصوات شخصيات الفيلم عدد من أشهر النجوم، مثل أنطونيو بانديراس الذي يؤدي صوت الشخصية الرئيسية «Puss in Boots»، وسلمى حايك، وأوليفيا كولمان.