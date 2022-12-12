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التونسي مهدي هميلي يحضر عرض «أطياف» في «زاوية» بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 02:20 مساء
التونسي مهدي هميلي يحضر عرض «أطياف» في «زاوية» بالقاهرة
مشهد من الفيلم التونسي «أطياف» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يُعرض الفيلم الروائي التونسي «أطياف» للمخرج مهدي هميلي يومي، الخميس 15 ديسمبر، والإثنين 19 ديسمبر، في سينما زاوية الساعة 7 مساءً، ويلي العرض الأول مناقشة تشهد تواجد المخرج، وبذلك يعود الفيلم إلى القاهرة بعد أن شهد عرضه العربي الأول ضمن فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» حيث حصل على جائزة أفضل ممثلة في قسم آفاق السينما العربية، وفقا لبيان.

وكان الفيلم قد حصل على العديد من الجوائز الدولية، إذ فاز أخيرًا بجائزة أفضل فيلم روائي ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «عليسة السينمائي» في لندن، كما سبق وفاز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان «مالمو للسينما العربية»، جائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثل في مهرجان «رؤى أفريقية» بكندا، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان «كالكوتا السينمائي الدولي».

تدور الأحداث حول آمال التي خرجت من السجن بعد القبض عليها بتهمة الزنا، وتبدأ في البحث عن ابنها المفقود مؤمن في قاع العاصمة تونس، وخلال رحلة البحث، يتعين على آمال أن تواجه حقيقة سقوط المجتمع التونسي.

- «أطياف» التونسي ضمن عروض مهرجان «القاهرة السينمائي» الأربعاء

فيلم «أطياف» من تأليف وإخراج مهدي هميلي، ويشارك في بطولته نجوم تونسيون منهم عفاف بن محمود، إيهاب بويحيى، زازا، سارة حناشي وسليم بكار، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية أمين بوحافة، وتتولى «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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