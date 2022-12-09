وفاة الفنان الشعبي الليبي سعد الوس

القاهرة - بوابة الوسط

تناقلت صفحات ليبية وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، منشورا عن وفاة الفنان الشعبي سعد الوس.

ففي منشور على صفحة باسم «نقابة المهن الموسيقية _ بنغازي»، جاء: «تنعى نقابة المهن الموسيقية – بنغازي الفنان الشعبي سعد الوس الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم ..اللهم اغفر له وارحمه.. نسأل الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه وجمهوره الصبر والسلوان».

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وجاء في منشور آخر تناقله أكثر من حساب: «المُلحن والفنان الشعبي القدير وأحد أبرز فناني الفن الشعبي على مستوى ليبيا، أعماله لها رونق خاص نالت إعجاب كل متذوقي الفن الشعبي، الفنان سعد الوس في ذمة الله».

وتوالت منشورات التعازي عبر صفحات عدة في «فيسبوك»، وفي أحدها «انتقل إلى رحمة الله، هرم من أهرام الفن الشعبي الليبي الفنان سعد آدم الوس المجبري، أحد عملاقة الفن والكلمات والألحان الجميلة.. وداعا سعد الوس».

أعمال غير مذاعة

وفي حساب على «فيسبوك» باسم «رجب فيديو»، قال المنشور: «عرفته عن قرب خلوقا وعزيز النفس وطيب المعشر وفنانا مميزا بصوته وطريقة العزف على آلة العود، وفنانا صادقا، وعلى الرغم من ظروفه الصحية والمادية ولكنه كان صابرا. سجلت له الكثير من الأعمال الفنية وما زالت في مكتبتي الفنية لم تسمع بعد والسبب غياب قانون المصنفات الفنية خوفا من سرقتها ولم يستفد هذا الفنان من تداول أشرطته بالمحلات».

ودائما ما يذكر اسم سعد الوس في أي حديث عن الغناء الشعبي الليبي، ففي مقال بعنوان «المغنون الشعبيون في بنغازي» للكاتب عبد السلام الزغيبي نشرته «بوابة الوسط» في 07 سبتمبر 2020 قال: «وعلى الرغم من الخروج عن النمط والمقام التقليدي للمرسكاوي، إلا أن الاسم ظل مرتبطا بكل الأغاني الشعبية ومطربيها من أمثال (...) الفنان الشعبي سعد الوس».

ويذكر أنه في العام 2018 أقيمت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الأغنية الشعبية في مدينة بنغازي تحت شعار «فننا يجمعنا»، وحملت هذه الدورة اسم الفنان الشعبي سعد الوس.