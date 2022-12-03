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التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 03 ديسمبر 2022, 10:13 صباحا
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
الفنان إدغار ديغاس رسام الحركة
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 إدغار ديغاس هو فنان فرنسي انطباعي ارتبطت لوحاته بالحركة المتمثلة في راقصات الباليه، وأيضا جمهور هذا الفن، البالغ الأهمية في المجتمع الفرنسي في القرن التاسع عشر، الذي ولد فيه سنة 1834.

الفن التشكيلي أخذه تماما
شب طالبا ذكيا متميزا، ولكن الفن التشكيلي أخذه تماما، واتسمت لوحاته برسم «الحركة».

عاش زمن الرسامين الفرنسيين الكبار وإن كان أقلهم شهرة، وإن كانت لوحاته من بين أعظم أعمال القرن التاسع عشر التشكيلية.

وكان فنانا ذكيا ساخرا أنتج أكثر من ألفي لوحة، محفوظة في عددٍ من متاحف العالم.

في أواخر عمره (قل الشَبَح عن عيونه)، ورحل عن عالمنا يوم 27 سبتمبر 1917م ودفن في مقبرة (مونتمارتر) بفرنسا. 

التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
التشكيلي إدغار ديغاس الفنان الذي رسم الحركة
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