غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر طبية، صباح السبت، بالعثور على الطفلة هند رجب (6 أعوام) و5 من أفراد عائلتها وعاملَين في الهلال الأحمر الفلسطيني- ذهبا لإنقاذها- شهداء بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، بعد مرور 12 يومًا على فقدان الاتصال بهم.

وأوضحت المصادر أن الطفلة هند وأفراد عائلتها عُثر عليهم شهداء داخل سيارتهم، جراء إصابتهم برصاص قوات الاحتلال التي حاصرتهم وقت اجتياح المنطقة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

أما الهلال الأحمر، فأكد في بيان على حسابه بموقع «إكس»، العثور على طاقم إنقاذ الطفلة هند، «يوسف زينو وأحمد المدهون» شهداء، بعد العثور على مركبة الإسعاف مقصوفة في حي تل الهوا.

«الاحتلال تعمد استهداف طاقم الهلال الأحمر»

وشدد الهلال على أن الاحتلال تعمد استهداف طاقم الهلال الأحمر رغم حصوله على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف لإنقاذ الطفلة هند، مضيفا أن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند.

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وكان الهلال الأحمر أعلن في وقت سابق فقدان الاتصال مع الطاقم بعد انطلاقهم في 30 يناير الماضي لإنقاذ الطفلة هند.

ونشر الهلال تسجيلا صوتيا لمناشدة الطفلة هند لإنقاذها بعد استشهاد أفراد من عائلاتها داخل السيارة التي كانوا يستقلونها، جراء إطلاق الاحتلال النار عليهم، ومحاصرتها من الدبابات.