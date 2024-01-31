الحوثيون يعلنون إطلاق عدة صواريخ على مدمرة أميركية في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الحوثيون، الأربعاء، إطلاق عدة صواريخ بحرية باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إسقاط صاروخ حوثي.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: «انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأميركية يو إس إس غريفلي في البحر الأحمر».

وشدد سريع على عزم الحوثيين مواصلة استهداف السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر دفاعًا عن النفس.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنها «أسقطت صاروخ كروز مضادا للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أضرار».