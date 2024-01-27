شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وأعلنت «سرايا القدس» أنها قصفت برشقة صاروخية وقذائف الهاون خط إمداد وسير آليات العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما أعلنت أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقع «أبوصفية» العسكري شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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ولليوم الـ113 تواليًا، تواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور في قطاع غزة، واستهداف المزيد من دباباته، وقالت «سرايا القدس» إنها اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة خان يونس.

استهداف دبابة « ميركافا » وناقلة جند إسرائيلية

كما استهدفت المقاومة الفلسطينية دبابة «ميركافا» وناقلة جند إسرائيلية بقذائف الـ«RPG» في محور التقدم غرب مدينة خان يونس.

ونشرت «سرايا القدس» مشاهد للطائرة الإسرائيلية من نوع «كواد كابتر» التي أسقطتها في سماء البريج خلال تنفيذها مهمة استخبارية. وأعلنت عن قصف «سديروت» و«نيرعام» ومستعمرات غلاف غزة برشقات صاروخية.

لقطة مثبتة من فيديو بثته المقاومة الفلسطينية لحظة استهداف دبابة إسرائيلية. (الإنترنت)

لقطة مثبتة من فيديو بثته المقاومة الفلسطينية لحظة استهداف دبابة إسرائيلية. (الإنترنت)

لقطة مثبتة من فيديو بثته المقاومة الفلسطينية لحظة استهداف دبابة إسرائيلية. (الإنترنت)