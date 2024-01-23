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«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 06:35 مساء
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا
لقطة مثبتة من فيديو لعمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في غزة. (الإنترنت)
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن العملية التي أدت لمقتل 21 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا وفق الاعتراف الرسمي للاحتلال الذي أعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 24 جنديًا.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: «في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مقاتلو القسام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث استهدفوا منزلًا تحصنت فيه قوة هندسة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بالكامل عليها».

تفجير «حقل ألغام» بقوة إسرائيلية
وأضافت: «بالتزامن دمر المجاهدون دبابة (ميركافا) كانت تؤمن القوة بقذيفة (الياسين 105)»، كما «فجروا حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام».

وأسفرت عملية للمقاومة الفلسطينية أمس الإثنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة عن مقتل 24 عسكريًا إسرائيليًا، في عملية وصفها الاحتلال بأنها الأصعب منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر الماضي.

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وفي تفاصيل وقوع العملية، أوضح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن المقاتلين الفلسطينيين أطلقوا صاروخ «آر بي جي» على دبابة كانت تؤمن القوة الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه وقع انفجار في مبنيين من طابقين، بينما كانت معظم القوة موجودة بداخلهما، أو بالقرب منهما.

هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن الحادث الذي أدى لمقتل 21 جنديًا، وقع في مخيم المغازي، وشرحت أن الحادث وقع عند تفخيخ الجنود لمبنيين بالمخيم، أطلق حينها عناصر من حركة المقاومة «حماس» صواريخ مضادة للدروع، مما أدى لانفجار العبوات الناسفة، وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين.

صاروخان من نوع «آر بي جي» أصابا دبابة ومباني ملغمة
وأضافت أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل الجنود وقع على بعد 600 متر من الشريط الحدودي، مؤكدة أن عمليات إنقاذ المصابين في انهيار المبنيين من تحت الأنقاض استمرت لساعات طويلة الليلة الماضية. وأشارت إلى أن طاقم الدبابة الذي وُجِد لتأمين الجنود بمكان الحادث أُصيب إصابة مباشرة بقذيفة المقاتلين الفلسطينيين.

بينما قالت جريدة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن التحقيق الأولي في ملابسات الحادث الذي أدى لمقتل الجنود في مخيم المغازي، أظهر أن الانفجار وقع نتيجة إطلاق صاروخين من نوع «آر بي جي» أصابا دبابة ومباني ملغمة انهارت على الجنود.

من جانبه، ذكر موقع «والا» الإسرائيلي أن الجنود كانوا يفخخون المبنيين في مخيم المغازي بغرض تفجير 10 منازل بالمنطقة، حتى تصير مكشوفة للجيش، بدعوى منع مقاتلي حركة حماس من الاختباء هناك، وفق تعبيره. وأكد الموقع أن قصف المقاومة الفلسطينية للمبنيين المتجاورين أدى إلى انهيارهما، مما جعل المنطقة تبدو بؤرة للدمار، دفنت الجنود تحت الأنقاض، واصفًا الحادث بـ«الزلزال».

مقتل 200 جندي إسرائيلي منذ بدء العدوان البري بقطاع غزة 
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مقتل 200 من جنوده منذ بدء العدوان البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر. وقال ناطق باسم الجيش في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن «عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر بلغ 200».

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 25 ألفًا و105 شهداء، و62 ألفًا و681 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.

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