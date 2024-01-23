«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» بحق آلاف النازحين

القاهرة - بوابة الوسط

قال المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لآلاف النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، التي سبق أن دعا إلى التوجه إليها كمنطقة آمنة، يعد تكريسًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.

وأضاف المرصد «الأورومتوسطي» في بيان له، أن ذلك يعبر عن سعي إسرائيل لتنفيذ خططها العلنية للتهجير القسري للسكان وبث الشعور لديهم بأن لا مكان آمنًا في غزة.

وأضاف في بيان له أن قوات الاحتلال وسعت هجومها العسكري على خان يونس منذ مساء الأحد 21 يناير الجاري، بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية، للتغطية على توغل بري، وصولاً إلى غرب مخيم خان يونس، ومحاصرة مراكز إيواء تؤوي عشرات آلاف النازحين في الجزء الغربي من خانيونس وداخل منطقة المواصي.

قصف إسرائيلي على خمسة مراكز إيواء

وأوضح أنه وثق قصفًا إسرائيليًا على خمسة مراكز إيواء، أبرزها جامعة «الأقصى» التي استُشهد فيها خمسة مدنيين، منهم طفلان وامرأتان، و«الكلية الجامعية» واستُشهد فيها مدني واحد، ومدرسة «خالدية»، واستُشهدت فيها طفلة واحدة، ومدرسة «المواصي»، واستُشهد فيها عدد من النازحين، فيما حوصر الآلاف داخل مبنى «الصناعة» التابع للأمم المتحدة.

وأبرز «الأورومتوسطي» أن الآلاف من النازحين في المنطقة اضطروا للنزوح باتجاه رفح وآخرين باتجاه دير البلح، وجرى استهداف بعضهم من الجيش الإسرائيلي أثناء النزوح.

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وأكد أن الاحتلال أطلق عبر دباباته وزوارقه عشرات القذائف المدفعية تجاه منطقة المواصي التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، ما أدى إلى عدد من الشهداء والإصابات، بعضهم خلال محاولتهم النزوح باتجاه رفح جنوبي القطاع أو دير البلح في وسطه.

وأشار المرصد «الأورومتوسطي» إلى أنه وثق استشهاد ما لا يقل عن 70 مدنيًّا، منهم نساء وأطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في منطقة المواصي وغربي خان يونس عمومًا، نقلوا إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس، ونقل جزء منهم إلى مستشفيي «أبو يوسف النجار» في رفح و«شهداء الأقصى» في دير البلح، لتعذر نقلهم إلى مشفى خان يونس.

جيش الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية

وأبرز أنه تلقى شهادات عن تنفيذ جيش الاحتلال إعدامات ميدانية، وإطلاق النار تجاه ثلاثة أشخاص كانوا يرفعون رايات بيضاء خلال محاولتهم الوصول لمنزلهم من أجل إخراج 50 شخصًا من أفراد عائلاتهم من منزل محاصر غربي مخيم خان يونس.

وأشار إلى إقامة مقبرة جماعية جديدة داخل ساحة مستشفى «ناصر»؛ دفن فيها أكثر من 40 شخصًا، لتعذر نقلهم إلى منطقة المقابر التي تشهد تمركزًا للدبابات الإسرائيلية التي تنفذ أعمال تجريف ونبش للقبور هناك.

كما أشار إلى أن المواصي منطقة زراعية تقع على ساحل خان يونس ورفح، ولا تزيد مساحتها على 5 آلاف دونم، وباتت مأوى لمئات آلاف النازحين الذين يقيمون في خيام بها، بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي السكان إليها بدعوى أنها منطقة آمنة خلال أول أوامر النزوح في 13 أكتوبر الماضي، وتكرر ذلك في أوامر نزوح جديدة ألقتها طائرات إسرائيلي في 2 نوفمبر و3 ديسمبر الماضيين.

جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية

وشدد «الأورومتوسطي» على أن شن إسرائيل هجمات عسكرية متعمدة ضد مراكز الإيواء والنزوح ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني، من حيث المبدأ والوسيلة.

وقال «الأورومتوسطي» إن إسرائيل تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة خارج نطاق القانون، والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصًا لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء باعتبارهم «إرهابيين» عبر القصف العشوائي للمنازل والأعيان المدينة أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوةً على النزوح.

وشدد المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدًا، وتعتبر تهجيرهم قسريًّا انتهاكًا جسيمًا يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.