  • Alwasat News
Atwasat

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» بحق آلاف النازحين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 10:22 مساء
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» بحق آلاف النازحين
طفل فلسطيني يتلقى العلاج بعد إصابته في قصف إسرائيلي بمركز لإيواء النازحين جنوب قطاع غزة. (الإنترنت)
WTV_Frequency

قال المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لآلاف النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، التي سبق أن دعا إلى التوجه إليها كمنطقة آمنة، يعد تكريسًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.

وأضاف المرصد «الأورومتوسطي» في بيان له، أن ذلك يعبر عن سعي إسرائيل لتنفيذ خططها العلنية للتهجير القسري للسكان وبث الشعور لديهم بأن لا مكان آمنًا في غزة.

وأضاف في بيان له أن قوات الاحتلال وسعت هجومها العسكري على خان يونس منذ مساء الأحد 21 يناير الجاري، بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية، للتغطية على توغل بري، وصولاً إلى غرب مخيم خان يونس، ومحاصرة مراكز إيواء تؤوي عشرات آلاف النازحين في الجزء الغربي من خانيونس وداخل منطقة المواصي.

قصف إسرائيلي على خمسة مراكز إيواء
وأوضح أنه وثق قصفًا إسرائيليًا على خمسة مراكز إيواء، أبرزها جامعة «الأقصى» التي استُشهد فيها خمسة مدنيين، منهم طفلان وامرأتان، و«الكلية الجامعية» واستُشهد فيها مدني واحد، ومدرسة «خالدية»، واستُشهدت فيها طفلة واحدة، ومدرسة «المواصي»، واستُشهد فيها عدد من النازحين، فيما حوصر الآلاف داخل مبنى «الصناعة» التابع للأمم المتحدة.

وأبرز «الأورومتوسطي» أن الآلاف من النازحين في المنطقة اضطروا للنزوح باتجاه رفح وآخرين باتجاه دير البلح، وجرى استهداف بعضهم من الجيش الإسرائيلي أثناء النزوح.

-  «الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»
-  قبل 48 ساعة من انعقاد محكمة العدل الدولية.. بلينكن: دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل «بلا أساس»
-  بوليفيا تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية

وأكد أن الاحتلال أطلق عبر دباباته وزوارقه عشرات القذائف المدفعية تجاه منطقة المواصي التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، ما أدى إلى عدد من الشهداء والإصابات، بعضهم خلال محاولتهم النزوح باتجاه رفح جنوبي القطاع أو دير البلح في وسطه.

وأشار المرصد «الأورومتوسطي» إلى أنه وثق استشهاد ما لا يقل عن 70 مدنيًّا، منهم نساء وأطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في منطقة المواصي وغربي خان يونس عمومًا، نقلوا إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس، ونقل جزء منهم إلى مستشفيي «أبو يوسف النجار» في رفح و«شهداء الأقصى» في دير البلح، لتعذر نقلهم إلى مشفى خان يونس.

جيش الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية
وأبرز أنه تلقى شهادات عن تنفيذ جيش الاحتلال إعدامات ميدانية، وإطلاق النار تجاه ثلاثة أشخاص كانوا يرفعون رايات بيضاء خلال محاولتهم الوصول لمنزلهم من أجل إخراج 50 شخصًا من أفراد عائلاتهم من منزل محاصر غربي مخيم خان يونس.

وأشار إلى إقامة مقبرة جماعية جديدة داخل ساحة مستشفى «ناصر»؛ دفن فيها أكثر من 40 شخصًا، لتعذر نقلهم إلى منطقة المقابر التي تشهد تمركزًا للدبابات الإسرائيلية التي تنفذ أعمال تجريف ونبش للقبور هناك.

كما أشار إلى أن المواصي منطقة زراعية تقع على ساحل خان يونس ورفح، ولا تزيد مساحتها على 5 آلاف دونم، وباتت مأوى لمئات آلاف النازحين الذين يقيمون في خيام بها، بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي السكان إليها بدعوى أنها منطقة آمنة خلال أول أوامر النزوح في 13 أكتوبر الماضي، وتكرر ذلك في أوامر نزوح جديدة ألقتها طائرات إسرائيلي في 2 نوفمبر و3 ديسمبر الماضيين.

جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية
وشدد «الأورومتوسطي» على أن شن إسرائيل هجمات عسكرية متعمدة ضد مراكز الإيواء والنزوح ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني، من حيث المبدأ والوسيلة.

وقال «الأورومتوسطي» إن إسرائيل تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة خارج نطاق القانون، والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصًا لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء باعتبارهم «إرهابيين» عبر القصف العشوائي للمنازل والأعيان المدينة أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوةً على النزوح.

وشدد المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدًا، وتعتبر تهجيرهم قسريًّا انتهاكًا جسيمًا يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا

فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا

«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا
«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم
سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا

سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا
بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته

بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته
«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!

«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!
«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة

مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة
«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات

«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي

أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي

طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي
شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)

تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)
أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»

أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة
«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم أفريقيا

«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم ...
«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية

«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غالانت يصف مقتل 24 جنديا «إسرائيليا» في غزة بـ«الضربة القوية»
غالانت يصف مقتل 24 جنديا «إسرائيليا» في غزة بـ«الضربة القوية»
«القسام»: تفجير غرفة مفخخة في قوة صهيونية غرب خان يونس
«القسام»: تفجير غرفة مفخخة في قوة صهيونية غرب خان يونس
مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة
مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا ...
البيت الأبيض: مبعوث بايدن في القاهرة لإجراء محادثات بشأن «الرهائن» وهدنة جديدة في غزة
البيت الأبيض: مبعوث بايدن في القاهرة لإجراء محادثات بشأن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب...
المزيد
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل......
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» بحق آلاف النازحين
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب جريمة ......
«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة
«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل ......
البيت الأبيض: مبعوث بايدن في القاهرة لإجراء محادثات بشأن «الرهائن» وهدنة جديدة في غزة
البيت الأبيض: مبعوث بايدن في القاهرة لإجراء محادثات بشأن ......
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 ......
المزيد