«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنه تقدم إلى كل من الفريق القانوني لجنوب أفريقيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمذكرة معلومات أولية ترصد أبرز المقابر الجماعية التي أقيمت في قطاع غزة، في خضم جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها «إسرائيل» منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال «الأورومتوسطي»، في بيان وصل المركز الفلسطيني للإعلام، إنّه قدّم للفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مذكرات معلوماتية أخرى حول عمليات القتل الجماعي، واستهداف القطاع الصحي، ونتائج جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى لدى محكمة العدل ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023 بخصوص الوضع في غزة.

ولفت إلى أنّه قدّم مذكرة إضافية توثق حصاد جرائم الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قتله 2124 فلسطينيا وإصابة 3463 آخرين، منذ رفعت دولة جنوب أفريقيا الدعوى أمام المحكمة الدولية حتى التاسع من الشهر الجاري.

أبرز ما حوته المذكرة

وتضمنت مذكرة الأورومتوسطي بشأن المقابر الجماعية رصدًا أوليًا موثقًا بالتواريخ والأرقام والمعلومات لعشرات المقابر التي جرت إقامتها في قطاع غزة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بفعل سقوط الأعداد الضخمة من الضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية.

واستعرضت المذكرة مقابر جماعية جرى استحداثها في مناطق متفرقة من قطاع غزة بغرض دفن العشرات من الشهداء مجهولي الهوية، بعد تكدسهم لأيام في ساحات مستشفيات ومراكز إيواء، وأخرى لجأ الأهالي لإقامتها بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المقابر الرئيسية.

- قبل 48 ساعة من انعقاد محكمة العدل الدولية.. بلينكن: دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل «بلا أساس»

- بوليفيا تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية

- جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة

من بين ذلك مقبرة «البطش»، التي أقيمت في 22 أكتوبر شرق مدينة غزة، بغرض دفن العشرات من الشهداء مجهولي الهوية بعد تكدسهم لأيام في حينه داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة.

جثامين 111 شهيدًا من سكان غزة

ومقبرة جماعية أقيمت بجوار مستشفى «الإندونيسي» في شمال قطاع غزة في 18 نوفمبر، ودفن فيها نحو 200 شهيد، ومقبرتان عشوائيتان أقيمتا في ديسمبر في حي «الدرج» وسط مدينة غزة، وتضمان مئات جثث الشهداء.

كذلك مقبرة جماعية أقيمت غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة في 22 نوفمبر، وتضمنت دفن جثامين 111 شهيدًا من سكان غزة والشمال، بعد احتجاز تلك الجثث من قِبل جيش الاحتلال فترات متفاوتة.

إلى ذلك، تضمنت مذكرة «الأورومتوسطي» توثيقًا لاعتداء جيش الاحتلال على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة، منها أربع مقابر جماعية على الأقل كانت جرت إقامتها حديثًا، عبر تعمّد تجريفها، ونبش وتخريب القبور فيها، وسلب عشرات الجثامين منها.

جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية

ويشار إلى أنّ المرصد «الأورومتوسطي» وثّق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية في محافظات قطاع غزة المختلفة، دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة.

ويأتي تقديم مذكرة «الأورومتوسطي» عشية بدء عقد محكمة العدل الدولية جلستي استماع علنيتين يومي الخميس والجمعة (11 و12 يناير الجاري) في مقر المحكمة في لاهاي بخصوص دعوى جنوب أفريقيا فيما يتصل بادعاءات انتهاكات «إسرائيل» التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الإشارة إلى تدابير موقتة من أجل «الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية»، و«ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها».