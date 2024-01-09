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قبل 48 ساعة من انعقاد محكمة العدل الدولية.. بلينكن: دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل «بلا أساس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 10:49 مساء
قبل 48 ساعة من انعقاد محكمة العدل الدولية.. بلينكن: دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل «بلا أساس»
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية «بلا أساس» لكن العدد اليومي للشهداء في غزة مرتفع للغاية.

وتأتي تصريحات بلينكن قبل 48 ساعة من انعقاد المحكمة للنظر في الدعوى، كما أشار في مؤتمر صحفي في «تل أبيب» إلى اتفاق على خطة تتولى بموجبها الأمم المتحدة مهمة تقييم في غزة، وقال إن بلاده ترفض أي مقترحات تتبنى فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع.

جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» بارتكاب جرائم إبادة جماعية
وقدمت جنوب أفريقيا، في 29 من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد «إسرائيل» أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وحددت المحكمة تاريخي 11 و12 يناير الجاري لعقد جلسات الاستماع.

وتقول جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن أفعال إسرائيل وقتل الفلسطينيين «تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب» لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية، حسب بيان محكمة العدل.

تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل، «من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها»، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل «فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية».

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- جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية، أمس الإثنين، تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت بوليفيا بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

تشيلي تتقدم على الفور بإحالة الوضع في فلسطين إلى الجنائية الدولية
ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب أفريقيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وتعد بوليفيا أول دولة في أميركا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب أفريقيا.

وفي سياق متصل، أعلنت تشيلي اليوم، الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة «أنها ستتقدم على الفور بإحالة الوضع في فلسطين إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وتمنت أن تساندها الدول الأخرى.

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