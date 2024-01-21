البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا «الوسام الدولي» تقديراً لموقفه من القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، منح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية ويساهمون في نصرتها.

وأشار العسومي إلى أن هذه رسالة بسيطة للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب إفريقيا، وخاصة قيامها برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، على وقع المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها في عدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

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جاء ذلك في كلمة العسومي في افتتاح جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي انطلقت برئاسته اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة

وكان الفريق القانوني لجنوب أفريقيا قال خلال المرافعة أمام المحكمة إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف جرائمه ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنه يخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.

وخلال المرافعة في 29 ديسمبر الماضي، أشار الفريق إلى أن أفعال الاحتلال «الإسرائيلي» في حرب غزة، تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وأن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.