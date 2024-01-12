الحوثيون يعلنون مقتل 5 أشخاص في الضربات على اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة بجروح جراء الضربات الجوية الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة لهم في اليمن.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: «أدتِ الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأقر الرئيس الأميركي جو بايدن بتنفيذ القوات الأميركية والبريطانية «بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف» الحوثية. وأوضح إن الضربات على الحوثيين نُفذت «بدعم» من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، وتابع في بيان: «لن نتردد في إصدار أمر باتخاذ مزيد الإجراءات» إذا لزم الأمر.

الحوثيون: سنواصل استهداف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل»

وردًا على ذلك، أكد الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، الجمعة، أنهم سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل» في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية الأميركية والبريطانية.

وقال في منشور على منصة «إكس»: «نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة»، وفق الوكالة الفرنسية.