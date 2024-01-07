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قناة الجزيرة تدين «اغتيال واستهداف» الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 05:21 مساء
قناة الجزيرة تدين «اغتيال واستهداف» الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة
وائل الدحدوح مراسل الجزيرة يودع نجله حمزة الذي استشهد اليوم في قصف إسرائيلي. (الإنترنت)
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دانت شبكة الجزيرة الإعلامية «اغتيال» و«استهداف» الصحفيين الفلسطينيين في غزة بعدما قُتل صحفيان في قصف إسرائيلي الأحد على مدينة رفح أحدهما متعاون مع وكالة «فرانس برس» والثاني نجل مدير مكتب قناة «الجزيرة» في القطاع وائل الدحدوح.

وقالت الجزيرة في بيان إنها «تدين بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف سيارة فريق من الصحفيين الفلسطينيين صباح اليوم الأحد شمال رفح بقطاع غزة»، متهمة إسرائيل بـ«انتهاك مبادئ حرية الصحافة وتقويض الحق في الحياة».

استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح
واستُشهد الصحفي حمزة الدحدوح، نجل مراسل قناة «الجزيرة» وائل الدحدوح، جراء قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «الجزيرة» اليوم الأحد. كما استشهد الصحفي مصطفى ثريا في القصف نفسه الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تكمل اليوم 3 أشهر من عدوانها على غزة. 

-  استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
-  الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد شهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 109

ومع استشهاد حمزة يرتفع عدد من فقدهم وائل الدحدوح من أسرته نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أربعة (ابنان وابنة وزوجته).

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الأحد، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 109 بعد ارتقاء الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا في قصف صهيوني على سيارتهما خلال تغطيتهما الصحفية.

ودان المكتب في تصريح صحفي بأشد العبارات «هذه الجريمة النكراء، والجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين التي تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية»، وفق وكالة للصحافة الفلسطينية «صفا».

ودعا كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما دعاهم إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة.

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