  • Alwasat News
Atwasat

السيسي يبلغ وفد الكونغرس الأميركي: الأولوية الراهنة لوقف إطلاق النار في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 05:34 مساء
السيسي يبلغ وفد الكونغرس الأميركي: الأولوية الراهنة لوقف إطلاق النار في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقبال وفد من الكونغرس الأميركي. (الإنترنت)
alwasat radio

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الأولوية الراهنة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقًا وتنفيذًا للقرارات الأممية ذات الصلة. 

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الأميركي، برئاسة السيناتور جوني إرنست، وبحضور وزير الخارجية سامح شكري.

 رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي أكد رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار الناطق إلى أن أعضاء الوفد الأميركي أشادوا «بالجهد والدور الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني مستفسرين عن رؤية الرئيس المستقبلية في هذا الصدد»، وشدد السيسي من جانبه  على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل، بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة، وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد، كما أكد الرئيس المصري أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين».

-  رفض مصري- أردني لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
-  مصر تقدم مقترحا جديدا من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة
-  شكري وعبداللهيان يبحثان التحرك لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة

وأضاف الناطق أن اللقاء شهد تأكيد «أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة»، حيث أكد الوفد الأميركي حرص الولايات المتحدة، والكونغرس بصفة خاصة، على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقبال وفد من الكونغرس الأميركي. (الإنترنت)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقبال وفد من الكونغرس الأميركي. (الإنترنت)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقبال وفد من الكونغرس الأميركي. (الإنترنت)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقبال وفد من الكونغرس الأميركي. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية

الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»

ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»
شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين
«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية

«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية
مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»

مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»
انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)

انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)
منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا

منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة

«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حزب الله يرد على اغتيال العاروري بقصف جنود الاحتلال
حزب الله يرد على اغتيال العاروري بقصف جنود الاحتلال
الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون «لكل السيناريوهات» بعد مقتل العاروري.. وهنية: حماس «لن تهزم»
الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون «لكل السيناريوهات» بعد مقتل ...
بن غفير يجدد الدعوة لهجرة جماعية للفلسطينيين من غزة بغض النظر عن موقف واشنطن
بن غفير يجدد الدعوة لهجرة جماعية للفلسطينيين من غزة بغض النظر عن ...
سقوط صاروخين حوثيين قرب سفن شحن بالبحر الأحمر دون أضرار
سقوط صاروخين حوثيين قرب سفن شحن بالبحر الأحمر دون أضرار
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22313 شهيدا و57296 جريحا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22313 شهيدا و57296 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800......
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
المزيد
«يونيفيل» تحذر من «عواقب مدمرة» للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله عقب اغتيال العاروري
«يونيفيل» تحذر من «عواقب مدمرة» للتصعيد بين إسرائيل وحزب ......
السيسي يبلغ وفد الكونغرس الأميركي: الأولوية الراهنة لوقف إطلاق النار في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين
السيسي يبلغ وفد الكونغرس الأميركي: الأولوية الراهنة لوقف ......
مسؤول أميركي: اغتيال العاروري حلقة أولى في سلسلة سوف تستمر سنوات
مسؤول أميركي: اغتيال العاروري حلقة أولى في سلسلة سوف تستمر ......
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22313 شهيدا و57296 جريحا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22313 شهيدا ......
سقوط صاروخين حوثيين قرب سفن شحن بالبحر الأحمر دون أضرار
سقوط صاروخين حوثيين قرب سفن شحن بالبحر الأحمر دون أضرار...
المزيد