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رفض مصري- أردني لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 07:02 مساء
رفض مصري- أردني لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني. (الإنترنت)
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أو نزوحهم داخلياً.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن السيسي والملك عبد الله بحثا في القاهرة «تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع».

وقالت الرئاسة إن الجانبين أكدا أن «الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع».

مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة
ودعا الجانبان إلى «الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو  1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة».

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وشدد السيسي والملك عبد الله على أن هناك «مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية»، كما أكدا أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء، في القاهرة نظيره الأردني أيمن الصفدي، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين؛ لتكثيف الجهود التي تهدف لوقف الحرب على غزة.

لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني. (الإنترنت)
لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني. (الإنترنت)
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