مقتل 7 مدنيين في قصف للجيش السوري على شمال غربي البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل سبعة مدنيين وأصيب ستة اليوم الأحد في قصف للجيش السوري شمالي غرب البلاد، وهو آخر معقل للفصائل المعارضة في البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 5 بينهم سيدة في مدينة دارة عزة بريف حلب قتلوا نتيجة قصف قوات النظام الأماكن السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى مقتل اثنين آخرين نتيجة قصف قوات النظام على بلدة الابزمو بريف حلب، فيما أصيب ما لا يقل عن 6 مواطنين بجروح متفاوتة بعضها بحالة خطيرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.

مقتل 5 من عناصر النظام السوري في اللاذقية

وفي وقت سابق، أفاد المرصد بمقتل 5 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم، في عملية نفذها لواء «أنصار الإسلام» التابع لـ«هيئة تحرير الشام» على محور تلة شير سحاب في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح أن ذلك جاء ردًا على قصف صاروخي نفذته قوات النظام على الأحياء السكنية في مدينة إدلب بعد ظهر الأحد أسفر عن سقوط 14 جريحا من المدنيين بينهم سيدة على الأقل.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على حوالى نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة محدودة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبًا من النازحين.

وقف إطلاق نار في غرب سورية باتفاق روسي تركي

ويسري في المنطقة منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار، أعلنته موسكو وتركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعًا داميًا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.