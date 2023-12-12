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«حزب الله» يستهدف مواقع إسرائيلية ردا على العدوان على غزة وجنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 09:00 مساء
«حزب الله» يستهدف مواقع إسرائيلية ردا على العدوان على غزة وجنوب لبنان
صاروخ أطلقه حزب الله. (الإنترنت)
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أكد حزب الله في لبنان أن مقاتليه استهدفوا اليوم الثلاثاء عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية، وذلك «دعمًا لشبعنًا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة، وردًا على ‌‏العدوان الصهيوني على القرى والبلدات الجنوبية في لبنان».

وقال الحزب إنه جرى استهداف موقع «المالكية» بالأسلحة المناسبة «وأُصِيب إصابة مباشرة»، كما جرى عند الساعة «13:30» من بعد ظهر الثلاثاء «استهداف مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر‏ بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة»، بحسب البيان.

وأشار حزب الله في وقت سابق، في بيان صادر عنه، إلى أن «مقاتلي المقاومة الإسلامية استهدفوا نقاط ‏انتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام‌‎ ‌‏بالأسلحة المناسبة، وحُقِّقت إصابات مباشرة».‏

استهداف موقع «الراهب»
وأكد الحزب أن مقاتليه قاموا باستهداف موقع «الراهب (قبالة جنوب لبنان)… بالأسلحة المناسبة وأُصِيب إصابة مباشرة»، إضافة إلى استهداف «ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وأُصِيبَت إصابة مباشرة».‏

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وقال الحزب أمس في بيان صادر عنه: «إن مقاتلي المقاومة الإسلامية هاجموا عند الساعة 08:00‌ ‎من مساء ‏يوم أمس الإثنين قوة ‌‏إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وأُصِيبَت إصابة ‌‏مباشرة، وسقط عديدها بين قتيل وجريح».‏

وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أنه جرى إطلاق ما بين ثلاثة وخمسة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان على مستوطنة «المطلة»، وإطلاق صواريخ تجاه مستوطنة «كريات شمونة» شمال فلسطين. وقالت مصادر محلية، إن طائرة مسيَّرة لجيش الاحتلال أطلقت صاروخًا على منزل في بلدة بليدا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

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