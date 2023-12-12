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الحوثيون يتبنون استهداف ناقلة نفط نرويجية قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 09:56 صباحا
الحوثيون يتبنون استهداف ناقلة نفط نرويجية قبالة اليمن
الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، 12 ديسمبر 2023. (لقطة مثبتة من فيديو)
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أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، تبني استهداف ناقلة نفط نرويجية أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة اليمن «متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية».

وقال الناطق في كلمة مسجلة: «انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة (...) نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينة ستريندا تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد جرى استهدافها بصاروخ بحري مناسب».

وأوضح أن القوات المسلحة اليمنية لم تلجأ إلى استهداف السفينة النرويجية «إلا بعد رفض طاقمها النداءات التحذيرية كافة»، وحذر من أن «القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانات السابقة، وستستمر في منع جميع السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء».

«سنتكوم»: صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة اليمن
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إصابة ناقلة نفط ترفع علم النرويج بصاروخ أطلقه الحوثيون أثناء إبحارها قبالة اليمن، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا جراء هذه الضربة.

وقالت «سنتكوم» في منشور على منصة «إكس»، إن ناقلة النفط «ستريندا» أصيبت بصاروخ مجنّح أطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، مشيرة إلى أنّ السفينة أبلغت عن وقوع «أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها»، مؤكدة أن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية لبت نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدت لها يد العون، وفق الوكالة الفرنسية.

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