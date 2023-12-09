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الرئيس الفلسطيني: الفيتو الأميركي يجعل واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بغزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 01:32 مساء
الرئيس الفلسطيني: الفيتو الأميركي يجعل واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بغزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (أرشيفية: الإنترنت)
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دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وخلف نحو 18 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال.

ووصف عباس، الموقف الأميركي بـ«العدواني وغير الأخلاقي»، وبأنه «انتهاك صارخ» لكل القيم والمبادئ الإنسانية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها «المخزية» المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه «سيكون لدولة فلسطين موقف من كل هذا»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد أن هذه السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة «شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب» التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرًا من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وقال إن هذا القرار الذي تحدت به الإدارة الأميركية المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا للاحتلال الإسرائيلي، لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، وسيشكل عارًا يلاحق الولايات المتحدة الأميركية سنوات طوال، مطالبا الأسرة الدولية بالبحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل إن تتحول هذه الأزمة الخطيرة إلى حرب دينية تهدد العالم بأسره.

وفي ذات السياق، وجه الرئيس شكره للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، باعتباره تهديدًا للأمن والسلام العالمي.

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وخلال جلسة مجلس الأمن، صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لمصلحة مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية. في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة، الداعمة إسرائيل، المشروع، واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.

وفي حين زعمت نائب المندوبة الأميركية روبرت وود أن المشروع «منفصل عن الواقع، ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض»، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن عملية «طوفان الأقصى» لا تبرر «العقاب الجماعي» للفلسطينيين، في ظل أزمة إنسانية متصاعدة.

عقاب جماعي للفلسطينيين 
وسبق التصويت تحذير منظمات غير حكومية دولية، بينها «أنقذوا الأطفال»، من أن «أولئك الذين نجوا من القصف أصبحوا معرضين الآن لخطر الموت الوشيك بسبب الجوع والمرض». كما دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في غزة.

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