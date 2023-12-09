غضب فلسطيني من «الفيتو الأميركي» في غزة: «وصمة عار»

القاهرة - بوابة الوسط

دان الفلسطينيون عرقلة الولايات المتحدة من خلال «الفيتو» مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط دعوات أممية لإنهاء «إزهاق أرواح الفلسطينيين».

ووصف رئيس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية محمد أشتية «إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار» بسبب استخدام الولايات المتحدة الفيتو بأنه «وصمة عار ورخصة جديدة لدولة الاحتلال لمواصلة التقتيل والتدمير والتهجير». وقال أشتية: «استخدام الفيتو يكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين»، معتبرا ما جرى «إهانة لأحرار العالم، وانتهاكا لقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان».

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من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: «ندين بشدة استخدام واشنطن الفيتو، ونعدّه موقفا لا أخلاقي ولا إنساني»، مضيفا: «عرقلة أميركا صدور قرار بوقف النار هي مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا، وارتكاب مزيد من المجازر والتطهير العرقي».



وخلال جلسة مجلس الأمن، صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لمصلحة مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية. في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة، الداعمة إسرائيل، المشروع، واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.

وفي حين زعمت نائب المندوبة الأميركية روبرت وود أن المشروع «منفصل عن الواقع، ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض»، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن عملية «طوفان الأقصى» لا تبرر «العقاب الجماعي» للفلسطينيين، في ظل أزمة إنسانية متصاعدة.