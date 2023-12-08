فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) داخل جلسة بمجلس الأمن، مساء اليوم الجمعة، لإفشال مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، حسب شبكة «الجزيرة».

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لمصلحة مشروع القرار الذي طرحته الإمارات مقابل معارضة الولايات المتحدة، وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود إن مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض.

حماس تطالب بوقف الحرب قبل فوات الأوان

قبل ذلك، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجلس الأمن وكل دول العالم بوقف «الحرب الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة قبل فوات الأوان».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ سقط مساء اليوم 3 شهداء على الأقل بقصف للاحتلال على مربع سكني في شارع يافا شرق مدينة غزة.

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من جهته، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالعقاب الجماعي للفلسطينيين، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الجمعة.

أميركا ترسل الأسلحة إلى تل أبيب

وذكرت «الجزيرة»، نقلًا عن «رويترز»، أن إدارة بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة تستخدمها دبابات ميركافا إلى «إسرائيل».

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن تل أبيب «تستهدف إنهاء مرحلة الحرب المكثفة بحلول نهاية يناير المقبل». وأضاف أن قوات الاحتلال «حققت تقدما كبيرا في الجزء الشمالي من قطاع غزة، بينما العملية في خان يونس بدأت للتو».

ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 17 ألفا

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 17 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتعاني غزة نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية في وقت نزح فيه 1.9 مليون شخص، أي 85% من سكانها، وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنها.