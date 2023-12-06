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هجوم بـ«مسيّرة» على قاعدة تضم قوات أميركية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 02:08 مساء
هجوم بـ«مسيّرة» على قاعدة تضم قوات أميركية في العراق
من تشييع مقاتلين قضوا بضربة أميركية في شمال العراق، في بغداد في 4 ديسمبر. (أرشيفية: أ ف ب)
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تعرّضت قاعدة عسكرية تضمّ قوات أميركية وقوات في التحالف الدولي في غرب العراق لهجوم بـ«طائرة مسيّرة» صباح اليوم الأربعاء، كما أفاد مسؤول عسكري أميركي وكالة «فرانس برس»، دون أن يسفر الهجوم عن إصابات وأضرار.

ومنذ توقفت الهدنة في قطاع غزة مطلع ديسمبر، استأنفت الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضدّ القوات الأميركية وما تعرف بقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» المتمركزة في سورية والعراق.

وقال مسؤول عسكري أميركي، مفضّلاً عدم كشف هويته، إنه صباح الأربعاء «جرى إطلاق طائرة مسيّرة ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي» لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية «في قاعدة عين الأسد في العراق». وأضاف المسؤول أنه «لم تسجل إصابات أو أضرار».

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وتبنّت «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، هذا الهجوم. وكانت تبنّت كذلك معظم الهجمات التي شنّت ضد القوات الأميركية في العراق وسورية منذ أسابيع.

واشنطن شنت عدة ضربات في العراق
ورداً على تلك الهجمات، شنّت واشنطن عدة ضربات في العراق على مقاتلين في فصائل متحالفة مع إيران. وفي الثالث من ديسمبر، شنّ التحالف الدولي ضربة جوية «دفاعاً عن النفس» ضدّ «خمسة مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة مسيرة هجومية في اتجاه واحد»، ما أدّى إلى مقتل المقاتلين الخمسة، وفق بيان للقيادة المركزية الأميركية.

وأحصت واشنطن حتى الآن 78 هجوماً منذ 17 أكتوبر ضدّ قواتها في العراق وسورية، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق حصيلة جديدة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي. وأواخر نوفمبر، استهدفت ضربات أميركية مرتين مقاتلين في فصائل موالية لإيران في العراق أسفرت عن مقتل تسعة مقاتلين.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت، أي قبل يوم من الضربة في كركوك، «موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية»، حسب بيان صادر عن مكتبه. وجدّد السوداني في الوقت نفسه «التزام الحكومة العراقية حماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق» في إشارة إلى القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الموجودة في بلاده، وفق البيان نفسه. وقصفت واشنطن ثلاث مرات مواقع مرتبطة بإيران في سورية.

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