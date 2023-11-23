العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين

القاهرة - بوابة الوسط

عدَّت الحكومة العراقية الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على أراضيها «تصعيداً خطيراً وتجاوزاً على السيادة العراقية»،

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان : «ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى من دون علم الجهات الحكومية العراقية؛ ما يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر، فالحكومة العراقية هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين».

وقال العوادي إن «وجود التحالف الدولي في العراق هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأن ما جرى يُعدّ تجاوزاً واضحاً للمهمة التي توجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة داعش على الأراضي العراقية، لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم سيادة العراق التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان»، حسب «فرانس24».

كتائب حزب الله تتوعد بالرد

وقصف طيران أميركي مسيَّر، فجر أمس الأربعاء، مقراً يُعتقد أنه تابع لـ«كتائب حزب الله» في منطقة جرف الصخر، بمحافظة بابل، جنوب غربي العاصمة بغداد، وأوقع ما لا يقل عن ثمانية قتلى، وأصاب آخرين. وقال الجيش الأميركي في بيان إن قواته نفذت «ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق»، مضيفاً أن «الضربات كانت رداً مباشراً على الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف من قِبل إيران والجماعات المدعومة من طهران».

وأثارت عمليات القصف غضب قادة «الإطار التنسيقي» الشيعية والفصائل المنضوية ضمن ما يُسمى «محور المقاومة». وقال رئيس تحالف «الفتح» الأمين العام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، إن «هذا العمل الجبان يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، واعتداءً آثماً على كرامة العراقيين». وأكد «ضرورة إخراج القوات الأميركية، وكل قوات التحالف الدولي من العراق فوراً، إذ إن بقاءهم سيؤدي إلى مزيدٍ من إراقة الدماء، ويسبب إرباكاً للوضع الأمني».

وبدورها، أكدت «كتائب حزب الله» مصرع ثمانية من عناصرها في القصف الأميركي، وتوعدت بـ«الرد».