  • Alwasat News
Atwasat

العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 09:38 صباحا
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين
جانب من تشييع قتلى «كتائب حزب الله» في بغداد. (أ ف ب)
alwasat radio

عدَّت الحكومة العراقية الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على أراضيها «تصعيداً خطيراً وتجاوزاً على السيادة العراقية»،
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان : «ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى من دون علم الجهات الحكومية العراقية؛ ما يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر، فالحكومة العراقية هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين».

وقال العوادي إن «وجود التحالف الدولي في العراق هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأن ما جرى يُعدّ تجاوزاً واضحاً للمهمة التي توجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة داعش على الأراضي العراقية، لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم سيادة العراق التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان»، حسب «فرانس24».

كتائب حزب الله تتوعد بالرد
وقصف طيران أميركي مسيَّر، فجر أمس الأربعاء، مقراً يُعتقد أنه تابع لـ«كتائب حزب الله» في منطقة جرف الصخر، بمحافظة بابل، جنوب غربي العاصمة بغداد، وأوقع ما لا يقل عن ثمانية قتلى، وأصاب آخرين. وقال الجيش الأميركي في بيان إن قواته نفذت «ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق»، مضيفاً أن «الضربات كانت رداً مباشراً على الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف من قِبل إيران والجماعات المدعومة من طهران».

-كتائب حزب الله العراقي تقر بمقتل 8 من مقاتليها في ضربات أميركية وتتوعد بالرد
-العراق يندد بالضربات الأميركية على أراضيه

وأثارت عمليات القصف غضب قادة «الإطار التنسيقي» الشيعية والفصائل المنضوية ضمن ما يُسمى «محور المقاومة». وقال رئيس تحالف «الفتح» الأمين العام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، إن «هذا العمل الجبان يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، واعتداءً آثماً على كرامة العراقيين». وأكد «ضرورة إخراج القوات الأميركية، وكل قوات التحالف الدولي من العراق فوراً، إذ إن بقاءهم سيؤدي إلى مزيدٍ من إراقة الدماء، ويسبب إرباكاً للوضع الأمني».

وبدورها، أكدت «كتائب حزب الله» مصرع ثمانية من عناصرها في القصف الأميركي، وتوعدت بـ«الرد».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية

كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية
الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس

الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس
استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة

استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة
من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال بغزة (شاهد)

من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال ...
احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس

احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس
الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟
الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»

الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»
«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»

«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»
«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين

«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة

تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني

شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع

ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا

«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس
احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة ...
من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال بغزة (شاهد)
من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع ...
مقتل نجل رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان
مقتل نجل رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية بقصف إسرائيلي في جنوب ...
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع المدني
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع ...
جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء
جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة...
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن...
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
المزيد
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا...
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل ......
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة ......
جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء
جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء...
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع المدني
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم ......
المزيد