كتائب حزب الله العراقي تقر بمقتل 8 من مقاتليها في ضربات أميركية وتتوعد بالرد

القاهرة - بوابة الوسط

أقرت كتائب حزب الله العراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل ثمانية مقاتلين في ضربات أميركية نفذت فجر الأربعاء، وتوعدت بالرد و«توسيع دائرة الأهداف».

وقالت الكتائب وهي مجموعة مسلحة موالية لإيران وأحد فصائل الحشد الشعبي في بيان، «إن جريمة القصف الأميركي لمقرات الحشد فجر اليوم والتي ارتقى فيها 8 شهداء ما مرت ولن تمر دون عقاب، وهو ما يستدعي توسيع دائرة الأهداف إذا ما استمر العدو بنهجه الإجرامي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، وقال مصدر أمني حكومي طالبا عدم الكشف عن اسمه لـ«فرانس برس»، إن «خمسة من عناصر حزب الله قتلوا بقصف جوي في منطقة جرف الصخر»، وأكد مسؤول في الحشد الشعبي الموالي لإيران الحصيلة نفسها.

الحكومة العراقية: الضربات الأميركية انتهاك واضح للسيادة

في حين نددت الحكومة العراقية بالضربات الأميركية التي استهدفت مقاتلين موالين لإيران على أراضيها، معتبرة أنها «انتهاك واضح للسيادة» العراقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: «ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية ما يُعد انتهاكا واضحا للسيادة (...)».

وشددت الحكومة العراقية على أن أي عمل أو نشاط مسلح يجرى ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية، يعد «عملًا مدانًا ونشاطًا خارجًا عن القانون».