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دموع النشطاء خلال وقفة تضامنية مع غزة في مؤتمر المناخ في دبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 06:59 مساء
دموع النشطاء خلال وقفة تضامنية مع غزة في مؤتمر المناخ في دبي
مشاركون تأثروا لدى قراءة أسماء الشهداء التي وردت في قائمة وزارة الصحة في غزة خلال تظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي، 3 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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بعيون دامعة، ندد نشطاء ارتدوا كوفيات فلسطينية بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28» في دبي الأحد، في خطوة متواضعة ولكنها نادرة في بلد تُحظر فيه الاحتجاجات. 

في ظل القيود التي تفرضها الأمم المتحدة وتمنع رفع الأعلام الفلسطينية أو ترديد شعارات مؤيدة للفلسطينيين، طالب أكثر من مئة ناشط بوقف إطلاق النار في غزة، خلال وقفة احتجاجية نُظمت في «المنطقة الزرقاء» الواقعة داخل مقرّ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والتي تتولى المنظمة الدولية إدارتها وليس السلطات المحلية، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق الرئيسي باسم ائتلاف العدالة المناخية، أسد رحمن، «نقول للشعب الفلسطيني إن المجتمع الدولي ربما نسيكم، لكنكم لستم وحدكم». ثم هتف «فلسطين حرة» أمام حشد ردد هتافاته قبل أن يجري إسكاتهم بسبب توجيهات الأمم المتحدة التي تحظر تسمية الدول أو القادة أو الشركات خلال تحركات الناشطين داخل ساحات المؤتمر. وسبق أن طبّقت الأمم المتحدة هذه الشروط على مؤتمرات المناخ السابقة.

 اليوم الرابع لمحادثات المناخ
قبل انطلاق التحركات الأحد، وهو اليوم الرابع لمحادثات المناخ، كان على المنظمين طلب تصاريح وتحديد مناطق التحرك وأخذ الموافقة على اللافتات والشعارات والهتافات التي مُنع الكثير منها. 

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وقال الناشط في مجموعة «ديون من أجل المناخ»، عبدالرؤوف بن محمد، «لم يُسمح لنا بتسمية الدول أو رفع الأعلام. كنا نتوقع هذا». لكن النشطاء الذين حملوا لافتة كتبت أحرفها بألوان العلم الفلسطيني، رددوا شعارات تطالب «بوقف التمييز العنصري» و«إنهاء الاحتلال» ووقف «الإبادة الجماعية»، مؤكدين أن لا عدالة مناخية في غياب احترام حقوق الإنسان.

وألقت الحرب بظلالها على محادثات المناخ في دبي، وكان لها تأثير عميق على وفد السلطة الفلسطينية الذي حرص على إقامة جناحه الأول على الإطلاق في مؤتمر للمناخ. وقالت عضو الوفد الفلسطيني في المؤتمر، هديل خميس، إن عشرة مندوبين فقط تمكنوا من المجيء فيما ألغى معظمهم المشاركة بسبب الحرب. 

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