تقرير لـ«سي إن بي سي»: الحرب على غزة تؤخر التنمية لعقود وتحول اقتصادها إلى «خراب»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أظهرت بيانات فلسطينية حديثة أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى توقف نشاط اقتصاد القطاع فعليا إلى أجل غير مسمى، وأصبح في «حالة من الخراب»، بل وأخّر آفاق التنمية في القطاع لمدة عقود وليست سنوات، .

جاء ذلك في تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، نُشرته أمس الأحد، أشارت فيه إلى أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 100% بعد أن كانت 40%، فقد خسر القطاع نحو 182 ألف وظيفة بما يعادل 62% من إجمالي الوظائف، كما أن نسبة كبيرة من سكان القطاع كانت تملك وصول محدود للغاية إلى المواد الغذائية.

وسبق وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن سكان قطاع غزة يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي. ويعتمد 80% منهم على المساعدات الدولية حتى قبل انطلاق العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في مجموعة «كلوكتاور»: «يعتمد اقتصاد غزة بنسبة 100% على مصدرين للدخل: المساعدات الخارجية والوصول إلى سوق العمل في إسرائيل. والمصدر الأخير توقف تماما. المصدر الوحيد المتبقي هو المساعدات الخارجية».

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ارتفاع البطالة إلى 100%

وكشف تقرير صادر عن مركز أبحاث السياسة الاقتصادية في رام الله أن معدل البطالة في غزة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم بنسبة تزيد عن 40%، يقترب الآن من 100%، مع توقف نشاط اقتصاد القطاع فعليا إلى أجل غير مسمى.

ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر الماضي، خسر الغزيون أكثر من 182 ألف وظيفة عمل، ما يعادل 61% من القوى العاملة، حسب بيانات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

كما قدر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن عملية التنمية في غزة تراجعت بفعل العدوان الإسرائيلي 20 عاما على الأقل، بناء على تقييم المؤشرات الاقتصادية والصحية والتعليمية.

في هذا الصدد، قال كبير الاستراتيجيين العالميين في معهد «ميلكن» الأميركي للأبحاث، كيفن كلودين: «على الرغم من أن الإسرائيليين احتلوا غزة بدءاً من عام 1967 وحتى فترة الثمانينات، إلا أن الاقتصاد كان في وضع أفضل قليلاً، لكنه كان في الغالب في حالة جيدة، استناداً إلى وجود عدد من الأشخاص المتعلمينالذين غادروا خارج غزة».

وأضاف: «كان سكان غزة قادرين على العمل في إسرائيل ومصر والخليج وأماكن أخرى قبل 50 عاما، وكانت هناك طبقة مهنية قوية وجامعة ومطار في ذلك الوقت، ولكن مع الصراع الحالي أصبح اقتصاد القطاع معطلاً».

وتابع: «الآن، خسر الفلسطينيون وظائفهم داخل إسرائيل، ولا توجد استثمارات، مع توقف الاستثمارات في الضفة الغربية التي تحكمها السلطة الفلسطينية عن التدفق إلى غزة».

تفريغ اقتصاد غزة

وتسبب الحصار المستمر منذ سنوات والعدوان الإسرائيلي المتكررة على غزة، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، في تفريغ اقتصاد القطاع، حيث تراجع نموه الاقتصادي الهزيل مقارنة بنظيره في الضفة الغربية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

وقال الباحث في معهد «ميلكن» الأميركي: «لم يكن الوضع حيث كان هناك أمل اقتصادي. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كان هذا هو الوضع بشكل أساسي. لديك فئة صغيرة جدًا من السكان لا ترى أملًا في ذلك. من الصعب جدًا رؤية مستقبل اقتصادي في غزة».

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وتتراوح أعمار 65% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون شخص، 24 عاما تقريبا. وتبلغ مساحة القطاع 140 ميل مربع تقريبا.

وتستمر هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، مع استمرار تبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة «حماس» والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. وأسفر العدوان الإسرائيلي إلى الآن عن سقوط 14854 شهيدا وأكثر من 33 ألف مصاب، وفق آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة في غزة. وتسبب في نزوح 1.7 مليون من أصل 2.4 مليون نسمة هم سكان القطاع.