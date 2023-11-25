مشعل: طوفان الأقصى ألحقت بالاحتلال هزيمة نفسية وعسكرية واستخباراتية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل مساء أمس الجمعة إن ما جرى من الاحتلال الصهيوني تجاه الأقصى وتسارع مخططات الهدم ومخططات الوزراء المتطرفين لاستكمال تهويد الضفة والقدس وتهجير أهلها كانت باعثا لـ7 من أكتوبر.

وأضاف مشعل خلال كلمته في مؤتمر نظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين أن «معاناة أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وموت غزة البطيء بعد مرور 17 عاماً من الحصار، وإعادة القضية إلى جوهرها الحقيقي أنها معركة احتلال واستيطان، كل ذلك كان حاضرا عند قيادة الحركة وكتائبنا المظفرة، حين قررت إطلاق طوفان الأقصى».

تطور عمل المقاومة الفلسطينية

وأكد تطور عمل المقاومة من الانتفاضات والحروب على غزة، إلى اتخاذ خطوة كبيرة مثل طوفان الأقصى، على طريقنا الطويل لتحرير فلسطين. وشدد على أن «الأداء المبهر لمجاهدي النخبة القسامية للتصدي للقوات البرية المتوغلة في غزة يظهر جودة التدريبات، إضافة إلى الإيمان الصادق والتمسك بالقرآن».

وقال مشعل: «لو استمع الجزائريون والأفغانيون والفيتناميون إلى دعاة الانهزامية الذين يطالبوننا بالاستسلام، لما تحررت الجزائر وأفغانستان وفيتنام من الاستعمار والاحتلال». وأشار إلى أن «طوفان الأقصى ألحقت بالاحتلال هزيمة نفسية، وعسكرية، واستخباراتية، وستكتمل هذه الهزيمة عما قريب بإذن الله».

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ولفت إلى أن السابع من أكتوبر أثبت أن الاحتلال الصهيوني الإرهابي يمكن هزيمته، وقد أيقظ وعيا في أرجاء العالم حول عدالة قضية فلسطين. وأوضح أن «الاحتلال ظهر على حقيقته الهمجية عندما تحول إلى ثور هائج يبطش بالأبرياء ويستهدف المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس وكل مقومات الحياة في قطاعنا الحبيب غزة». وتساءل «لماذا لا تتوحد الأمة العربية والإسلامية حول المقاومة كما احتشدت الدول الغربية لدعم الاحتلال الصهيوني؟».

عبوة صغيرة تلصق على باب الدبابة الإسرائيلية

وأكد رئيس حماس بالخارج أنه «بعد 49 عاماً من العدوان الصهيوني الإرهابي، المقاومة بخير، رغم الشهداء في صفوف المقاتلين، وبعض القيادات، لكن أنفاقنا وذخائرنا وأسلحتنا مازالت سليمة، وما زلنا قادرين على المناورة وإطلاق الصواريخ، واستهداف الدبابات المتوغلة».

وتابع: «مقاتلونا الأبطال حولوا الدبابات التي تكلف ملايين ومجهزة بأحدث التكنولوجيا إلى (مهزلة)، بعبوة صغيرة تلصق على بابها الخلفي وتقتل الجبناء بداخلها». وأشار إلى أن «قيادات حماس فقدت خلال العدوان عشرات من عوائلهم، وودعنا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور الحبيب الشهيد أحمد بحر، والنائبة في التشريعي الأخت الشهيدة جميلة الشنطي».

واستدرك أن «الاحتلال الصهيوني الإرهابي فشل في تحقيق أهدافه المعلنة بالقضاء على حماس وتهجير كل سكان قطاع غزة، وأغلبية سكان الشمال بقوا في الشمال رغم كل ما يتعرض له شمالنا الصامد العظيم».

وقال مشعل إن بعض السياسيين الغربيين يناقشون غزة ما بعد حماس، وأقول لهم وفروا عليكم وقتكم وخيالكم وأحلامكم، وعليكم خلال سنوات إن شاء الله، أن تناقشوا وضع المنطقة ما بعد «إسرائيل». وأردف «نرفض مشاركة أي قوات ودولية أو عربية في إدارة غزة، وكل هذه المخططات سيدوسها أبطالنا في المقاومة وعلى رأسهم كتائبنا المظفرة كتائب القسام».

الهدنة تحقق الإفراج عن الأطفال والنساء من سجون الاحتلال

وأوضح «في اليوم الأول أبدينا الاستعداد للإفراج عن المدنيين المحتجزين؛ لأن أهداف المعركة لم تكن تشمل أخذهم؛ لكن ظروف المعركة بعد انهيار فرقة غزة التابعة للاحتلال أدت إلى ذلك، وقد أفرجنا عن عدد من المحتجزين».

وأكمل «لما رأينا وحشية العدوان الإرهابي، قلنا يجب أن ندير هذه الورقة؛ وأن تخدم المدنيين في غزة، وتخفف عنهم». وأشار إلى أن «الهدنة تحقق الإفراج عن الأطفال والنساء من سجون الاحتلال الصهيوني، ووقف موقت للعدوان، وإغاثة غزة إنسانياً».

وقال مشعل إن «الهدنة الموقتة أثارت جدلاً في داخل الكيان حول جدلية الحرب التي تريد القضاء على حماس، ثم يجبرون على التفاوض معها بطريقة غير مباشرة لتبادل المحتجزين من الأطفال والنساء». وأردف «يجب إسناد غزة عسكرياً، والأمة لا يجب أن تكون متفرجة، ويجب أن تسهم في مآلات المعركة».