خالد مشعل يصل القاهرة ويلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر إعلامية مصرية بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج خالد مشعل وصل القاهرة، الخميس، والتقى رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل استنكرت مصر خلال مؤتمر إنساني حول غزة نُظم اليوم في باريس، الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس منددا باهتزاز في الضمير العالمي، حسب وكالة «فرانس برس».