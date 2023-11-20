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مصر تستقبل 28 طفلًا فلسطينيًا من المبتسرين عبر رفح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 07:34 مساء
مصر تستقبل 28 طفلًا فلسطينيًا من المبتسرين عبر رفح
وصول الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى معبر رفح البري، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
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استقبلت مصر، اليوم الإثنين، 28 طفلًا فلسطينيًا من المبتسرين الذين جرى نقلهم من مستشفى الشفاء المحاصر في غزة عبر رفح لتلقي العلاج.

وصلت سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء الأطفال الخدج من منطقة مستشفى الشفاء إلى مصر عبر معبر رفح. وكان في استقبال القافلة أخصائيون طبيون ينتظرون مع الحاضنات لنقلهم إلى الرعاية.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة المصرية أن الوزير خالد عبدالغفار «تابع وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه «يجري حاليًا نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم».

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وأضاف عبدالغفار أن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات القريبة منها وعددًا من محافظات القاهرة تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وتقدم لهم أوجه الرعاية الصحية كافة، سواء كانوا من جرحى القصف الإسرائيلي أو من أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان.

وكانت حياة 36 طفلًا من المبتسرين بمستشفى الشفاء في غزة على المحك بعد توقف العمل في قسم الحضانات بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأكسجين، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى ليلة 15 نوفمبر.

وصول الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى معبر رفح البري، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
وصول الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى معبر رفح البري، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
وصول الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى معبر رفح البري، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
وصول الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى معبر رفح البري، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
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