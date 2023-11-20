وزير الخارجية المصري: دول كبرى تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، تطلع الدول العربية والإسلامية لـ«دور أكثر قوة» من جانب «قوى عظمى» مثل الصين، من أجل وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك «دولا كبرى للأسف تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية الحالية».

جاء ذلك خلال كلمة شكري، ضمن وفد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، التقى في العاصمة الصينية بكين، نائب الرئيس الصيني هان تشنج، ووزير الخارجية وانج يي، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وضم الوفد وزراء خارجية مصر السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتابع وزير الخارجية المصري، أن «هناك سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر»، مؤكداً أن التهجير سيهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، كاشفاً أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هى سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.

ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة

وخلال اللقاء، نقل وزراء الخارجية، الموقف الموحد والجماعي للدول العربية والإسلامية أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تجاه حتمية تحقيق الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، فضلاً عن ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة ضد المدنيين في غزة المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي من قصف وقتل جماعي وحصار، والرفض القاطع كذلك لكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن وزراء الخارجية أكدوا الدور الهام الذي تضطلع به الصين دولياً، لاسيما لكونها عضوا دائما في مجلس الأمن وتترأس أعمال المجلس خلال الشهر الجاري، والتطلع لتنسيق الجهود المشتركة تجاه وقف هذه الحرب، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، منوهين لضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبيها.

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من جانبه، رحب وزير خارجية الصين بزيارة اللجنة، مؤكداً موقف الصين الداعم للحقوق العربية والإسلامية، والمدافع عن الشرعية الدولية، مؤكداً كذلك ضرورة تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة المعنيين بالأزمة في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

أعلن وزير الخارجية الصيني عن اعتزام بلاده الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن على المستوى الوزاري تحت الرئاسة الصينية، وتطلعه لمشاركة أعضاء اللجنة في الاجتماع للتأكيد على الموقف العربي والإسلامي الجماعي المطالب بوقف الحرب، والداعم للحقوق الفلسطينية.