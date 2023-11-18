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3 شهداء في قصف على مخيم بالضفة الغربية.. ووفاة مدير مستشفى الوفاء بغزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 01:01 صباحا
3 شهداء في قصف على مخيم بالضفة الغربية.. ووفاة مدير مستشفى الوفاء بغزة
آثار قصف إسرائيلي على ساحة المستشفى المعمداني في غزة. (الإنترنت)
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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية مساء الجمعة وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت قصف مناطق في شمالي قطاع غزة، وفي الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل بشارع السوق في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية، حسبما شبكة «الجزيرة».

تكثيف الغارات في مخيم جباليا
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص الاحتلال في مواجهات ببلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة؛ فيما كثف الاحتلال غاراته على مناطق في مخيم جباليا شمالي غزة.

استشهد مدير مستشفى الوفاء لرعاية المسنين جنوبي مدينة غزة وأصيب أطباء جراء قصف إسرائيلي. كما قصفت قوات الاحتلال منزلين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

الاحتلال يقترض 6 مليارات دولار للحرب
ونقلت «الجزيرة» عن جريدة «فايننشال تايمز» قولها إن إسرائيل اقترضت في الأسابيع الأخيرة 6 مليارات دولار للمساعدة في تمويل حربها ضد المقاومة التي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي. 

وأضافت الجريدة البريطانية أن الأموال وصلت من مستثمرين دوليين عبر صفقات ذات تكاليف اقتراض مرتفعة.

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