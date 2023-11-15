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وزراء دفاع آسيان يدعون لإنهاء الحرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 01:37 مساء
وزراء دفاع آسيان يدعون لإنهاء الحرب في غزة
وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال الاجتماع السابع عشر لوزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، 15 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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دعا وزراء دفاع بلدان جنوب شرق آسيا إلى إنهاء الحرب على غزة اليوم الأربعاء أثناء اجتماعهم لإجراء محادثات مع نظرائهم الإقليميين ووزير الدفاع الأميركي.

هيمنت على اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا قضايا تراوحت بين أزمة بورما والعدوان على غزة، فضلاً عن ترسيخ بكين وجودها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق وكالة فرانس برس. ودعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع إلى المساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وزير دفاع إندونسيا: حزن عميق على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
وافتتح وزير دفاعه برابوو سوبيانتو المحادثات اليوم الأربعاء مكررا تلك الدعوة بقوله إنه «يشعر بحزن عميق» بسبب الأحداث في الأراضي الفلسطينية حيث شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا منذ 7 أكتوبر. ودعا وزير الدفاع الماليزي محمد حسن أيضا إلى هدنة قائلا «يجب وقف إيقاع مزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة والدمار، ويجب على الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد».

وجاء في مسودة بيان أعدتها الرئاسة لإندونيسيا واطلعت عليها وكالة فرانس برس، وهي ليست نصا مطروحًا للتفاوض ويعكس فقط وجهة نظر جاكرتا، أن «آسيان تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتحث الطرفين على احترام حرمة الأرواح والممتلكات». وقال دبلوماسي من جنوب شرق آسيا لوكالة فرانس برس إنه لم يتم بعد الانتهاء من صياغة النص.

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