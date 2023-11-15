شاهد.. أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية العدوان

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت شاحنة وقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد مصدر مصري أن الشحنة «مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود»، وفق وكالة فرانس برس.

جريمة جديدة للاحتلال في مستشفى الشفاء

وسبق دخول الشاحنة جريمة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي اقتحم مستشفى الشفاء في مدينة غزة ودخلت دباباته باحته، واعتدى واعتقل عددًا من الجرحى وذوي الشهداء، وفق وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وقال مشرف الطوارئ في المستشفى إن قوات الاحتلال احتجزت العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم، ثم اقتادوهم إلى جهة غير معلومة، وفق ما نقلته قناة «الجزيرة».

كما احتجزت قوات الاحتلال الكوادر الطبية الموجودة في مستشفى الشفاء، الذين رفضوا مغادرته وترك الحالات فيه، وأكد عدد منهم تدمير القوات مخزن الأدوية ومكاتب فيه خلال الاقتحام الدموي.

والمستشفى يأوي بداخله آلاف النازحين، وقد أدى العدوان الإسرائيلي وحصار قواته إلى وفاة حالات في العناية المركزة وأطفال خدج بسبب عدم وصول الوقود الكافي لتشغيل مولداته.