مصر: معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة والجانب الإسرائيلي يعيق دخول المساعدات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد إن معبر رفح مفتوح، ولم يجر إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، مشددًا على أن «الجانب الإسرائيلي هو من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية».

وأعرب أبوزيد عن «الاستنكار الشديد» لكل «الادعاءات» التي يجرى الترويج لها بخلاف ذلك، معربا عن «رفض مصر وعدم قبولها المزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية».

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ودعا الناطق باسم الخارجية المصرية إلى مراجعة البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة ومسئولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي «أكدت أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام،» وأن« الإجراءات الإسرائيلية المعيقة» هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتستقبل مصر المساعدات الدولية وتقوم بالتنسيق لإدخالها عبر معبر رفح البري لسكان غزة المحاصرين، وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في القطاع، والتي أسفرت حتى الآن عن 11180 شهيدا بينهم 4609 أطفال، بالإضافة إلى 28200 جريح.