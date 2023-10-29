مدعي «المحكمة الجنائية» يزور معبر رفح ويطالب بإزالة العوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأحد، بضرورة عدم إعاقة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وقال كريم خان من أمام معبر رفح البري، في فيديو بثته المحكمة الجنائية الدولية عبر حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «معاناة الأطفال والنساء والشيوخ والرجال في غزة عميقة، ولا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين». وأعرب خان عن أمله في زيارة غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال وجوده في مهمة بالمنطقة.

وأضاف خان «لدينا تحقيقات جارية متعلقة بالجرائم المزعومة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر وأخرى متعلقة بغزة والضفة الغربية».

خطوة استعراضية لا تقدم شيئًا للمدنيين الفلسطينيين

من جانبة قال المرصد الأورومتوسطي إن زيارة كريم خان الاستعراضية لمعبر رفح لا تقدم شيئًا لوقف «حملة الإبادة الجماعية»، وأضاف إن اكتفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بزيارة معبر رفح البري بين مصر وغزة هي خطوة استعراضية لا تقدم شيئًا للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة إبادة جماعية جراء الهجوم الإسرائيلي.

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وأكد «الأورومتوسطي» في تصريح صحفي مقتضب، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية كان ينبغي عليه الدخول إلى قطاع غزة لدعم جهود وقف جرائم إسرائيل والوقوف على تداعياتها على أرض الواقع، وتوجيه رسالة حاسمة بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا عنيفًا على قطاع غزة بعد عملية غير مسبوقة نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أسفر القصف عن استشهاد أكثر من 8000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.