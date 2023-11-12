استشهاد خمسة أطفال رُضّع وسبعة مرضى في العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد نائب وزير الصحة في حكومة حماس الأحد أن «خمسة أطفال رُضع» و«سبعة مرضى في العناية المكثفة» استُشهدوا بسبب انقطاع الكهرباء في مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وأضاف يوسف أبوالريش «نتوقع أن يتضاعف عدد الشهداء حتى الصباح». وكان المستشفى أعلن أن 39 طفلًا رضيعًا لا يزالون فيه وأن ممرضين يلجأون الى التنفس الصناعي اليدوي لإبقائهم على قيد الحياة، فيما أشار طبيب في منظمة «أطباء بلا حدود» إلى أن 17 مريضًا موجودون في قسم العناية المركزة، وفق «فرانس برس».

وأعلنت حكومة حماس الأحد استشهاد 11 ألفًا و180 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. وأوضحت، أن بين القتلى الذين جرى إحصاؤهم إلى الآن 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفًا و200 شخص، بحسب «فرانس برس».

الوضع الإنساني «كارثي» في غزة

وبعد تعرّض قطاع غزة لقصف متواصل منذ أكثر من شهر وخضوعه لحصار كامل، أصبح الوضع الإنساني فيه كارثيًا، ونزح 1.6 مليون من سكّانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.

137 هجومًا على المرافق الصحية في غزة

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في بيان مشترك، أنه خلال 36 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جرى تسجيل 137 هجومًا على منشآت طبية في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 521 شخصًا.

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وجاء في البيان: «وثقت منظمة الصحة العالمية على مدى الـ36 يومًا الماضية، ما لا يقل عن 137 هجومًا على المرافق الصحية في غزة، مما أدى إلى مقتل 521 شخصًا، وإصابة 686 آخرين، بما في ذلك 16 حالة وفاة و38 إصابة للعاملين في المجال الصحي أثناء عملهم». وتابع: «هناك حاجة الآن إلى الوصول الآمن والدائم دون عوائق لتوفير الوقود والدواء والمياه لهذه الخدمات الحيوية. ويجب أن يتوقف العنف الآن».

وبحسب المنظمات، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة مغلقة، وتلك التي لا تزال تعمل «تتعرض لضغوط هائلة»، و«لا يمكنها تقديم سوى خدمات محدودة للغاية» في حالات الطوارئ والجراحة المنقذة للحياة والعناية المركزة.