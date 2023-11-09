وزير الخارجية البريطاني يصل السعودية لبحث الحرب على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

يصل وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة تهدف إلى دفع الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى حل للحرب في غزة، ومنع تصعيد إقليمي أوسع قد يشمل لبنان واليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان أن كليفرلي سيجتمع مع وزراء خارجية من منطقة الشرق الأوسط وسيناقش الجهود المبذولة لمنع تصعيد إقليمي أوسع للحرب، كما نقلت «رويترز».

كما سيبحث كليفرلي المبادرات الرامية لزيادة حجم المساعدات التي تصل إلى المدنيين في قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك الأدوية والوقود والمياه، وضمان توفير الأموال والإمدادات لدعم جهود الإغاثة.

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لندن تدعم فترات هدنة في غزة

وكرر بيان وزارة الخارجية دعم لندن لفترات هدنة من القصف الإسرائيلي لأسباب إنسانية في أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات وإتاحة فرصة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة «حماس».

وقال كليفرلي، حسب البيان: «سأواصل هذا العمل الضروري في السعودية حيث سألتقي بعدد من نظرائي في المنطقة لاستكشاف كيفية تحقيق هذه الأهداف بسرعة والنظر أيضا إلى مستقبل حل دولتين دائمتين وسلميتين».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف عنيفة في قطاع غزة بعد أكثر من شهر على إنطلاق عملية «طوفان» الأقصى.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن سقوط 10569 شهيدا في قطاع غزة، 40% منهم أطفال، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء.