نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط

رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مجددا، الأربعاء، أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة من دون إطلاق الأسرى لدى حماس، وذلك على خلفية معلومات عن وساطة تتولاها قطر من أجل هدنة إنسانية.

وقال نتانياهو، خلال لقائه ممثلين لمستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان لمكتبه: «أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمرا واحدا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن الأسرى. وكل ما عدا ذلك لا طائل منه»، بحسب وكالة «فرانس برس».

12 أسيرا «نصفهم أميركيون»

نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مقرب من حركة حماس، في وقت سابق الأربعاء، إفادته بوجود مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية حول «هدنة ثلاثة أيام» مقابل إطلاق 12 أسيرا «نصفهم أميركيون».

وأكد المصدر أن إحراز تقدم حول هذه الهدنة متوقف حاليا على «مدتها»، و«شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق». وبحسب المصدر، فإن «قطر تنتظر الرد الإسرائيلي». وتقود قطر جهود وساطة لإطلاق 10 إلى 15 أسيرا لدى حركة حماس مقابل وقف إطلاق نار يوما أو يومين في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات الأربعاء.

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وقال المصدر، الذي شرط عدم كشف اسمه، لحساسية المحادثات: «تجرى مفاوضات بوساطة قطرية، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار يوما أو يومين في غزة».

وأعلن نتانياهو، أمس الثلاثاء، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع حماس، ولن يسمح بدخول الوقود قطاع غزة المحاصر دون إطلاق الأسرى لدى «حماس». وأكد نتانياهو في كلمة متلفزة أنه «لن يسمح بدخول الوقود، ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن الأسرى».

الاحتلال الإسرائيلي يعرقل الإفراج عن الأسرى

وأعلن الناطق باسم «كتائب القسام» أبوعبيدة، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن المقاومة كانت على وشك الإفراج عن 12 أسيرا من حملة الجنسيات الأجنبية في غزة قبل عدة أيام، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ذلك.

ونقلت وكالة أنباء «العالم العربي» تأكيد أبوعبيدة أن «كتائب القسام» ما زالت مستعدة للإفراج عن هؤلاء المحتجزين، لكن الوضع الميداني والهجوم الإسرائيلي «الذي يهدد حياتهم هو الذي يعوق إتمام ذلك».