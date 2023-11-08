«فرانس برس» عن مصدر مقرب من حماس: مفاوضات حول هدنة من ثلاثة أيام مقابل إطلاق 12 أسير نصفهم أميركيون

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت «فرانس برس» عن مصدر مقرب من حركة حماس أفاد وجود مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية حول «هدنة من ثلاثة أيام» في مقابل إطلاق سراح 12أسير «نصفهم أميركيون».

وأكد المصدر أن إحراز تقدم حول الهدنة متوقف حاليا على «مدة» الهدنة و«شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق». وبحسب المصدر فإن «قطر تنتظر الرد الإسرائيلي».

وتقود قطر جهود وساطة لإطلاق سراح 10 إلى 15 أسير لدى حركة حماس، مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات الأربعاء.

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وقال المصدر شرط عدم كشف اسمه لحساسية المحادثات، «تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين» في غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع حماس ولن يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة المحاصر دون إطلاق الأسرى لدى «حماس». وأكد نتنياهو في كلمة متلفزة أنه «لن يسمح بدخول الوقود ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن (الأسرى)».

الإفراج عن 12 أسيرًا من حملة الجنسيات الأجنبية

في المقابل، أعلن الناطق باسم «كتائب القسام» أبوعبيدة، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن المقاومة كانت على وشك الإفراج عن 12 أسيرًا من حملة الجنسيات الأجنبية في غزة قبل عدة أيام، لكن إسرائيل عرقلت ذلك.

ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» تأكيد أبوعبيدة أن «كتائب القسام» ما زالت مستعدة للإفراج عن هؤلاء المحتجزين، لكن الوضع الميداني والهجوم الإسرائيلي «الذي يهدد حياتهم هو الذي يعوق إتمام ذلك».

المقاومة تفرج عن 4 من الأسرى

وكانت حركة «حماس» قد نفذت عملية غير مسبوقة في 7 أكتوبر الماضي، أسفرت عن قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وأسر آخرين، وأفرجت الحركة عن 4 من الأسرى في الأيام الماضية.

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي إن «حماس» احتجزت نحو 240، بينهم مدنيون في غزة، عقب دخول مقاتليها بلدات مُحاذية لقطاع غزة. وكان تلفزيون الأقصى قد نقل عن يحيى السنوار، زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة، قوله إن الحركة مستعدة فورًا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، مقابل إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة.