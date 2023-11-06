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«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 05:28 مساء
«كتائب القسام» تقصف مستوطنة «نهاريا» وجنوب حيفا بـ16 صاروخا من جنوب لبنان
مقاتلون تابعون لكتائب القسام على الحدود اللبنانية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» الإثنين إطلاق 16 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب مدينة حيفا.

وقالت في بيان إن «كتائب القسام - لبنان تقصف مغتصبة نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة»، بحسب «فرانس برس».

 تطورات خطيرة على الحدود اللبنانية
وتشهد حدود لبنان الجنوبية منذ مساء أمس الأحد تطورات خطيرة حيث جرى إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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-  استشهاد أربعة من أفراد عائلة صحفي في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

استُشهدت امرأة وثلاثة من أحفادها، هم أفراد من عائلة صحفي لبناني، أمس الأحد في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وفقما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، مشيرة إلى إصابة الصحفي.

والشهداء الأربعة هم شقيقة الصحفي سمير أيوب، مراسل إحدى الإذاعات المحلية، وأحفادها الثلاثة، وذكرت الوكالة أن سيارتهم كانت تسير خلف سيارة الصحفي، بحسب «فرانس برس».

إصابة أربعة مسعفين في جمعية محلية
وأصيب أربعة مسعفين في جمعية محلية صباح الأحد في قصف إسرائيلي طال سيارتي إسعاف في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، وتشهد المنطقة الحدودية تبادلًا للقصف خاصة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يتبادل «حزب الله» وفصائل فلسطينية من جهة إطلاق النار مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من  جهة أخرى على حدود لبنان الجنوبية، وذلك بعد العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة منذ إطلاق عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة «حماس» يوم 7 أكتوبر.

وأعلن حزب الله الأحد الماضي مقتل اثنين من عناصره ما يرفع حصيلة القتلى في لبنان منذ بدء التصعيد إلى 76 شخصًا، بينهم 58 مقاتلاً من حزب الله، وفق حصيلة جمعتها «فرانس برس». وأفادت الوكالة الوطنية صباح الأحد عن قصف إسرائيلي طال محيط قرى وبلدات حدودية عدة وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

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