سلسلة غارات إسرائيلية على الشريط الغربي لمدينة غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة، بالتزامن مع اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا في شارع المنصورة بحي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

قصف مخيم الشاطئ غرب غزة

وتزامنًا مع غارات الطائرات الحربية، قصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.

- الاحتلال الإسرائيلي يشن «قصفا كثيفا» حول مستشفيات عدة في قطاع غزة (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم إذنا غرب الخليل

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة إذنا غرب الخليل.

ونقلت وكالة «وفا» عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت عددًا من المنازل، وأطلقت قنابل الصوت، والإنارة في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حركة «حماس» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن مساء الأحد «قصفًا كثيفًا» حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، حيث قطع الاحتلال الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس «منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات»، وشهدت مدينة غزة الليلة انفجارات عنيفة وقصفًا غير مسبوق من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية أسفرت غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين (لم يتسن معرفة عددهم حتى إعداد هذا الخبر)، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.