  • Alwasat News
Atwasat

سلسلة غارات إسرائيلية على الشريط الغربي لمدينة غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 11:18 مساء
سلسلة غارات إسرائيلية على الشريط الغربي لمدينة غزة
تصاعد النيران جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة، بالتزامن مع اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا في شارع المنصورة بحي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

قصف مخيم الشاطئ غرب غزة
وتزامنًا مع غارات الطائرات الحربية، قصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.

- الاحتلال الإسرائيلي يشن «قصفا كثيفا» حول مستشفيات عدة في قطاع غزة (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم إذنا غرب الخليل
وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة إذنا غرب الخليل.

ونقلت وكالة «وفا» عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت عددًا من المنازل، وأطلقت قنابل الصوت، والإنارة في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حركة «حماس» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن مساء الأحد «قصفًا كثيفًا» حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، حيث قطع الاحتلال الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس «منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات»، وشهدت مدينة غزة الليلة انفجارات عنيفة وقصفًا غير مسبوق من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية أسفرت غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين (لم يتسن معرفة عددهم حتى إعداد هذا الخبر)، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال وأبوسليم

الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال ...
دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك

دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك
البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين
«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي

الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استشهاد أربعة من أفراد عائلة صحفي في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان
استشهاد أربعة من أفراد عائلة صحفي في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يشن «قصفا كثيفا» حول مستشفيات عدة في قطاع غزة (شاهد)
الاحتلال الإسرائيلي يشن «قصفا كثيفا» حول مستشفيات عدة في قطاع غزة...
الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
الليلة في «تغطية خاصة»: هل إدانة «إسرائيل» مكلفة أكثر مما نعتقد؟
الليلة في «تغطية خاصة»: هل إدانة «إسرائيل» مكلفة أكثر مما نعتقد؟
السيسي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ويشدد على رفض تهجير الفلسطينيين
السيسي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ويشدد على رفض ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
المزيد
أكثر من 20 قتيلاً جراء سقوط قذائف في سوق شعبي بالخرطوم
أكثر من 20 قتيلاً جراء سقوط قذائف في سوق شعبي بالخرطوم...
سلسلة غارات إسرائيلية على الشريط الغربي لمدينة غزة
سلسلة غارات إسرائيلية على الشريط الغربي لمدينة غزة...
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة...
السيسي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ويشدد على رفض تهجير الفلسطينيين
السيسي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ويشدد على رفض......
الليلة في «تغطية خاصة»: هل إدانة «إسرائيل» مكلفة أكثر مما نعتقد؟
الليلة في «تغطية خاصة»: هل إدانة «إسرائيل» مكلفة أكثر مما ......
المزيد